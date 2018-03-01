Беспрецедентный улов: российская верхушка пытается заполучить Рыбку, не считаясь с последствиями

Очевидец задержания Алекса Лесли и Насти Рыбки в Таиланде Павел Юнко рассказал о произошедшем. По его словам задержанных должны были вывести в Россию самолетом Патрушева.

Появилась информация, что Алекс Лесли и Настя Рыбка обратились в консульство США с просьбой о политубежище. Агентству «Slavic Sacramento» удалось пообщаться с жителем Нью-Йорка и участником тренинга Лесли, очевидцем задержания Павлом Юнко. На данный момент Павел находится в Бангкоке и является доверенным контактом задержанных для общения с прессой.

«Я участвовал в тренинге, и в последний день к нам в помещение ворвалась тайская полиция. Однако я уверен, что они действовали по наводке российской ФСБ, поскольку на самом тренинге присутствовал ФСБшник. Он снимал на видео все происходившее, и явно ждал момента задержания, о котором знал заранее», – рассказал Павел в интервью нашему сайту.

Юнко подтвердил, что поводом для задержания стало проведение тренинга без соответствующей лицензии. После этого, по его словам, прошел суд, на котором было принято решение: отпустить виновных под залог.

«Однако, когда ребята уже выходили из здания суда, их задержали снова, на этот раз – иммиграционная полиция. Им аннулировали визы. При этом местные сами проговорились, что кто-то, имеющий отношение к российскому посольству, настаивал, чтобы Лесли и его команду вновь задержали под любым предлогом», – сообщил очевидец.

Именно тогда, после суда, Алекс Лесли успел передать Павлу то самое письмо в американское консульство, где он просил политического убежища и утверждал, что жизням задержанных угрожает опасность, поскольку они обладают «очень важной для США информацией».

«Консульство было закрыто, и нас не хотели пускать, но я настоял на том, чтобы со мной поговорили. Я – американский гражданин, и сообщил, что у меня есть важная информация», – пояснил Павел. Вскоре после этого власти Таиланда перевезли задержанных из одной иммиграционной тюрьмы в другую, находящуюся в самом Бангкоке.

«Алекс Лесли уверен – российские власти добиваются от тайских, чтобы их держали в тюрьме как можно дольше, либо депортировали в Россию. Мои тайские знакомые тоже подтвердили: обычно полиция не ведет себя подобным образом. Видимо, ради этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетел в Таиланд на день раньше, чем это заявлялось изначально.

Для ребят опасны оба варианта. Алекс познакомился в тюрьме с китайским оппозиционером, который был задержан тайскими властями по поручению китайского правительства. Он сидит в иммиграционной тюрьме уже 12 лет. Если же их отправят в Россию, их действительно может ждать смерть. У Насти были отношения с Дерипаской более года, поэтому я не сомневаюсь, что она может знать какие-то важные вещи. Таких свидетелей не оставляют в живых», – опасается Павел.

Павел в последствии сообщил, что по его информации в данный момент – полицейский наряд из России ждет задержанных в аэропорту Бангкока.

«Возможно, они прилетели вместе с Патрушевым. Это информация из неофициальных источников», – поделился он.

«Slavic Sacramento»