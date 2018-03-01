Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное расследование дела Поклонской

В Украине депутата ГД РФ Поклонскую, в прошлом «прокурора республики Крым», обвиняют в создании преступного сообщества и захвате государственной власти.

Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской, сообщается пресс-служба Апелляционного суда Киева.

В сообщении пресс-службы сказано, что Генпрокуратуре Украины судом «предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Натальи Поклонской по признакам уголовных преступлений».

По версии следствия, Поклонскую подозревают в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена).

Напомним, Поклонская с марта 2014 года по октябрь 2016 года была «прокурором республики Крым» при оккупационных властях, а затем была избрана в Госдуму от фракции «Единая Россия».

После чего в Украине против уже российского депутата завели уголовное дело о государственной измене и военном преступлении. Составом преступления заключается в запрете «Меджлиса крымскотатарского народа», который был инициирован Поклонской.

Апелляционный суд Киева