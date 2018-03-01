Санкции против российских банков в Украине были продлены

СНБО Украины продлил действие санкций в отношение банков с российским капиталом. Санкции запрещают таким банкам выводить свои капиталы в пользу материнских структур.

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года. Об этом сообщается на сайте СНБО.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года», – говорится в сообщении.

Как сообщало «Гуляй Поле», президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжать.

23 марта 2017 года Украина ввела санкции на год против всех пяти структур российских госбанков, которые работают в Украине: Украинского Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» ( «дочки» ВТБ), Проминвестбанка ( «дочки» ВЭБ) и VS Bank ( «дочки» Сбербанка).

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

СНБО