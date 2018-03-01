Гонка вооружений: кокаин, шлюхи, швейцарские банки и рисованные ракеты

Какая может быть гонка вооружений в стране, элита которой живет в атмосфере кокаинового скандала, порнополитического процесса и страха относительно раскулачивания счетов в швейцарском банке.

Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие. В своей речи с посланием Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин подробно об этом рассказывал с демонстрацией наглядных материалов. В свою очередь, Telegram-канал «Политота» прокомментировал заявление президента, расставив точки над «і».

Кремлевский пул в Telegram опять ликует, победа над НАТО близка как никогда!

А ведь им показали всего лишь нарисованные на компьютере ракеты, а вот пригожинские гибридные красноармейцы в Сирии отведали вполне себе реальных американских, а где тогда были «не имеющие аналогов в мире системы ПВО, закрывшие небо над Сирией», «смеющиеся Искандеры», «перспективные истребители 25-го поколения»?

Нигде.

Вот и если тут дойдет до дела, то ничего не будет. Максимум после очередного сбитого младшими членами НАТО «не имеющего аналогов» российского самолета запретят покупать помидоры на годик с небольшим, а потом извинятся и снова начнут торговать с «нашими партнерами», делая вид, что ничего не было.

У российской элиты в голове один аргентинский кокаин и шлюхи из Бобруйска со счетами в швейцарских банках, ну какая тут гонка вооружений с самыми развитыми странами мира? В это только самые безграмотные жители Саратова поверят, да и то уже не все.

Telegram-канал «Политота»