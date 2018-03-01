Климкин обвинил «Газпром» в невыполнении решения Стокгольмского арбитража

Такое заявление министр иностранных дел Украины сделал после, того как стало известно что «Газпром отказался поставлять газ «Нафтогазу» в счет обязательных годовых закупок в объеме от 4 до 5 млрд кубометров.

Российскому «Газпрому» не удастся избежать выполнения своих обязательств по контракту и решениям Стокгольмского арбитража, поскольку его активы в Европе всем давно известны. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

«Газпром опустился до уровня «наперсточников». Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», – написал он.

Газпром опустився до рівня «наперсточників». Не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, а тепер ще й знижує тиск в трубі, будучи нездатним виконувати свої зобов’язання. Але ми їх дістанемо. Їхні активи в Європі всім давно відомі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 1, 2018

Как сообщалось, 28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

В тот же день НАК «Нафтогаз Украины» сообщил, что в последние дни специалисты ПАО «Укртрансгаз» фиксируют существенное падение давления в российской газотранспортной системе на газоизмерительной станции Суджа, главном пункте входа в украинскую ГТС со стороны России.

1 марта «Газпром» заявил, что принял решение не осуществлять поставки газа НАК «Нафтогаз Украины» и вернул полученную предоплату.

«Газпром» 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до решения Стокгольмского суда.

Поставки газа, согласно контракту, срок действия которого истекает в конце 2019 года, должны были возобновиться после решения Стокгольмского арбитража.

По этому контракту «Нафтогаз» обязан выкупать у «Газпрома» от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно. В связи с этим «Нафтогаз» осуществил предоплату.

«Гуляй Поле»