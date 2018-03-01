Порошенко предложил усложнить процесс получения украинского гражданства

Президент Украины Порошенко предлагает сузить круг лиц имеющих право на гражданство по территориальному происхождении. При этом он назвал украинский паспорт одним из лучших в мире.

Президент Петр Порошенко считает необходимым уменьшить основания для предоставления гражданства Украины. Об этом он заявил глава государства во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает «Деловая Столица».

«Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению», – подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что «украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-то без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе».

«Деловая Столица»