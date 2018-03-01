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Новости

Порошенко предложил усложнить процесс получения украинского гражданства

«Деловая Столица»
01 марта 2018

Президент Украины Порошенко предлагает сузить круг лиц имеющих право на гражданство по территориальному происхождении. При этом он назвал украинский паспорт одним из лучших в мире.

Президент Петр Порошенко считает необходимым уменьшить основания для предоставления гражданства Украины. Об этом он заявил глава государства во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает «Деловая Столица».

«Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению», – подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что «украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-то без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе».

«Деловая Столица»

Tags: гражданство, Петр Порошенко, Украина

© Гуляй Поле

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