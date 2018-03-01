Порошенко предлагает и дальше сохранять санкции против российских банков

Президент Украины Порошенко считает, что санкции против банков с российским уставным капиталом явились действенный механизмом и его следует продолжать в дальнейшем.

Президент Украины отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжать. Как передает «Экономическая Правда», об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания СНБО.

«В течение 2017 чистый актив украинских банков с государственным российским капиталом сократился на треть, а объем размещенных средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно», – отметил президент.

«За три последних года доля украинских банков с российским капиталом уменьшилась практически вдвое – с 10,6% до 5,6%», – добавил он.

Порошенко отметил, что выход банков с украинского рынка происходит постепенно и регулируемо, чтобы не нанести вред украинской экономике и обеспечить стабильное функционирование банковской системы Украины.

Напомним, решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых заканчивается в марте этого года, будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, санкции против «дочек» российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков. Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБа) и VS Bank («внучки» Сбербанка).

«Экономическая Правда»