Глава оккупационной администрации Захарченко считает главным «внешнеполитическим» приоритетом своей деятельности – интеграцию в состав РФ. Он так же констатировал полную зависимость от России, назвав ее свершившейся, де-факто, «интеграцией».

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявляет, что союз с Россией является главным приоритетом внешней политики так называемой «республики». Об этом сообщают сепаратистские информресурсы со ссылкой на его заявление, сделанное в четверг.

«Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией – наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция – культурная, экономическая, гуманитарная – уже идет, и мы не свернем с этого пути», – сказал Захарченко.

Как известно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в прошлом году, что Москва не хочет интегрировать ОРДЛО в Россию.

«Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса – «ДНР» и «ЛНР», – заявлял он.

Песков называл такие предположения наивными.

«Поэтому подобные публикации – это какие-то наивные и достаточно примитивные новости», – заявлял Песков, комментируя публикации о том, что якобы у Кремля есть план по интеграции ОРДЛО в РФ, согласно которому предполагается их полное отделение от Украины.

Тогда отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков уверял, что существует единственный план – «добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по «нормандской четверке» с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад».

«Гуляй Поле» напоминает, что вчера было анонсировано абсолютное перемирие и полное прекращение огня на Донбассе.

Так же «Гуляй Поле» напоминает, что в апреле месяце российские коллеги из Большого театра возьмут донецких артистов, прославляющих боевиков, для легитимизации «республик».

«Гуляй Поле»