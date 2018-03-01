В России объявлен конкурс на названия для новых «дубинок» Путина

Новую российскую крылатую ракету на «ядерных двигателях» предложили назвать «Голубь мира». Такое название для этого вида нового вооружения предложил скандально известный депутат ГД РФ от ЛДПР Дегтярев.

Минобороны РФ запустит голосования для россиян по выбору имен для новых образцов оружия. Об этом в своем Твиттере написало Минобороны РФ.

«В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr — Минобороны России (@mod_russia) March 1, 2018

Как сообщает российское издание «ТАСС», депутат Госдумы РФ от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать новую русскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Голубь мира».

«Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных – а это вообще уму непостижимо – «Голубь мира», – сказал Дегтярев журналистам в среду, уточнив, что по образованию он инженер авиационных двигателей.

«Гуляй Поле» напоминает, что 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

«Гуляй Поле»