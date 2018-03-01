Специалисты Vodafone не смогли приступить к ремонту оборудования в ОРДО

Несмотря на достигнутые накануне договоренности с представителями оккупационной администрации ОРДО, ремонтные бригады Vodafone так и не смогли приступить к запланированным работам по восстановлению сотовой связи в Донецкой области.

28 февраля специалисты компании «Vodafone Украины» искали повреждения систем мобильной связи в районе Золотого Луганской области, но еще не выполнено 17 заявок на ремонт в Донецкой. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО.

При содействии украинской стороны СЦКК, ГСЧС Украины и совместных патрулей СЦКК и СММ ОБСЕ мобильный оператор провел работы по выявлению повреждений волоконно-оптического участка в районе Золотого.

Восстановление работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора позволит в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, проживающих по обе стороны линии разграничения Луганской области.

«Вместе с тем, оккупационные службы РФ делают все для того, чтобы сорвать плановые ремонтно-восстановительные работы поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone в Донецкой области» – говорится в сообщении.

СЦКК: мобільний оператор «Vodafone Україна» продовжує відновлювати пошкоджене обладнання у Луганській областіУкраїнськ… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 1 березень 2018 р.

По состоянию на 28 февраля оставались нереализованными 17 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ, поступивших от компании «Vodafone Украина».

«Несмотря на то, что проведение указанных работ подтверждено гарантиями безопасности со стороны украинской стороны, руководство ОРДО продолжает систематически не давать гарантий безопасности проведения работ со своей стороны», – говорится в заявлении.

Украинская сторона СЦКК видит незаинтересованность «представителей оккупационных администраций РФ» в восстановлении работы «Vodafone Украины» на оккупированной территории.

Кроме того, представители Украины в СЦКК, которую покинули россияне, заявляет, что СММ ОБСЕ продолжает обнаруживать «расположение российскими оккупационными войсками значительного количества средств огневого поражения» на захваченной территории Донбасса.

Так, по результатам мониторинга, за февраль СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие 104-х танков различной модификации (это полноценная танковая бригада), которые должны были быть отведены в места, определенные Минскими договоренностями.

Недавно безпиотник миссии ОБСЕ в Сарабаше зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1), что запрещено минскими договоренностями, добавляют в СЦКК.

И это при том, что боевики ограничивают миссию в осуществлении мониторинга и не допускают наблюдателей к военным объектам.

Штаб АТО