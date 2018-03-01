Путин рассказал о новых «дубинках», которыми Россия будет грозить миру

В ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию РФ Путин рассказал о новейших системах оружия, которые разрабатывает и принимает на вооружение Россия.

Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие. Об этом в послании Федеральному собранию 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава РФ рассказал что США «полным ходом развертывает свои системы ПРО».

«А что же сделали мы? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем. Все эти годи после одностороннего выхода США из договора про ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образов нового стратегического оружия», – сказал Путин.

Он отметил, основу российских «сил ядерного сдерживания» составляют ракеты стратегического назначения, летящие по баллистической траектории.

«Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В настоящее время начали активную фазу испытаний нового комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат», он придет на смену комплексу «Воевода». Возможности ракеты «Сармат» значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО», – рассказал Путин.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО», – добавил он.

Путин продемонстрировал видео, на котором показана работа новейшей энергетической установки для российского оружия.

"Просто фантастика": Владимир Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты, которая обладает ядерной энергоустановкой, неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО https://t.co/K2rzJ9bSev pic.twitter.com/xH6KX9s9e7 — РИА Новости (@rianru) March 1, 2018

«В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой», – подчеркнул он.

Путин сообщил, что в России разработаны беспилотные аппараты, которые превышают по скорости подводные лодки и торпеды.

«Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей – это просто фантастика», – сказал Путин.

«Мы неоднократно говорили, нашим американским и европейским партнерам-членам НАТО, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и публично», – сообщил Путин.

Как сообщают РИА «Новости», президент РФ также рассказал о сверхзвуковом оружии, которое «очень важно», «идеально» и практически неуязвимо, и которое хотят себе все западные страны.

«У России такое оружие есть», – сказал Путин и отметил, что его испытания завершены.

«Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют», – сообщил президент.

Он продемонстрировал видео о новом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», а настоящим прорывом назвал оружие с планирующим крылатым блоком.

Путин вспомнил свою цитату из 2004 года о том, что России нужно оружие, которого нет ни у кого в мире. Но тогда Москву никто не слушал.

«Послушайте сейчас», – сказал глава России.

Говоря о гиперзвуковом оружии России, Путин отметил, что оно будет как метеорит – сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы, будет практически неуязвимым.

"Как метеорит": Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России. Разработка получила название "Авангард" https://t.co/K2rzJ9bSev pic.twitter.com/oovGAUQMG5 — РИА Новости (@rianru) March 1, 2018

Путин также добавил, что с прошлого года в войска уже поступают «боевые лазерные комплексы».

«Наличие таких боевых комплексов кратно – именно кратно – расширяет возможности России в обеспечении своей безопасности», – сказал Путин.

Он добавил, что новейшие системы вооружений будут производиться серийно. Все они уже есть в распоряжении государства.

«Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия», – заявил Путин.

Он добавил, что разработки новейшего оружия не противоречат международным соглашениям и не несут никому угрозы.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть», – сказал президент.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал кадры с новой российской боевой лазерной установкой https://t.co/K2rzJ9bSev pic.twitter.com/bOvbv6Etlt — РИА Новости (@rianru) March 1, 2018

Вместе с тем он заявил, что Россия ответит на ядерное нападение.

«Сделано это будет моментально, неважно, какую бомбу применять против нашего государства», – подытожил Путин.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня президент России Владимир Путин публично признал, что население страны беднеет.

«Гуляй Поле»