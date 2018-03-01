Из-за российских хакеров Бундестаг требует отчета у правительства

В Бундестаге состоится специальное заседание профильного комитета, посвященное взломе сети правительства Германии.

Об этом сообщает DW.

По данным источников агентства, хакерская атака длилась до 28 февраля.

«Успешная кибератака четко указывает, что цифровые сети правительства недостаточно защищены. Поскольку эти сверхважные данные, такая ситуация неприемлема», — подчеркнул представитель комитета Мануэль Геферлин (Manuel Höferlin).

На собрании ожидают представителей министерств внутренних дел, обороны и иностранных дел ФРГ, а также госслужб по вопросам цифровой безопасности, которые должны дать депутатам разъяснения.

Спикер по вопросам IT фракции социал-демократов Йенс Циммерманн (Jens Zimmermann) в Twitter призвал федеральное правительство предоставить Бундестагу полную информацию по кибератакам. С аналогичным призывом выступили и во фракции Зеленых. Заместитель главы последней, Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) ожидает, что правительство разъяснит, какие данные оказались под атакой и «насколько плоха ситуация с IT-безопасностью в стране».

Как стало известно накануне, хакеры APT28 проникли в так называемую «Информационную сеть Берлин-Бонн» (IVBB), используемую Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, которая считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

IT-эксперты стран Запада связывают группировку APT28 с Россией, но однозначных доказательств «российского следа», как и в основном в случае кибератак, пока нет. Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года. Тогда злоумышленники получили доступ к 14 серверам, среди которых был и главный сервер системы со всеми данными для доступа к внутренней сети парламента. Немецкие спецслужбы исходят из того, что за атакой стоят хакеры, связанные с правительственными структурами России.

DW