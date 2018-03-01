Потерпевшие в ходе теракта на Дубровке подали иск в ЕСПЧ

Бывшие заложники и родственники погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке в Москве обжаловали в Страсбурге приговор Хасану Закаеву, осужденному на 18 лет и 9 месяцев колонии за соучастие в теракте.

Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Мария Куракина.

По словам адвоката, Россия «не провела надлежащеее расследование», и сейчас суд в отношении Заказева «тоже отказал в удовлетворении важных ходатайств защиты».

«Люди считают, что нарушено их право на справедливое судебное разбирательство и на справедливую компенсацию. Удовлетворены только требования о взыскании морального вреда, и то частично. Но главное для заявителей, это не денежная компенсация, главное — добиться справедливого надлежащего расследования произошедшего», — сказала она «Новой газете».

Иск подали 42 человека. Они считают, что нарушены их права на справедливое судебное разбирательство, справедливую компенсацию, а также то, что в результате судов не были установлены факты и обстоятельства дела. Проект жалобы «Карпов и другие против России» опубликовали на сайте «Мемориал погибших в «Норд-Осте». Книга памяти».

Хасана Закаева задержали в декабре 2014 года в Крыму. В марте 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы. В августе Верховный суд сократил ему срок на три месяца. Потерпевшие требовали отмены приговора и заявляли, что не удовлетворены отсутствием полных данных о проведении операции по освобождению заложников и расследованию теракта.

В жалобе потерпевших в ЕСПЧ говорится, что суд признал требования гражданских истцов законными, но, ограничив взыскание одним Закаевым, сделал выплату компенсаций невыполнимой.

«Кроме того, к уголовной и материальной ответственности не были привлечены представители власти, как ответственные за применение отравляющего вещества, так и не обеспечившие оказание неотложной адекватной медицинской помощи, а также виновные в отсутствии должной координации между различными службами в ходе проведения операции по спасению заложников. Этих лиц потерпевшие просили допросить, но суд немотивированно отказал в удовлетворении заявленного по этому повод ходатайства», — говорится в проекте заявления.

Также суд отказал потерпевшим в вызове экспертов и в назначении экспертиз бывшим заложникам, чтобы было можно установить, как повлиял на их здоровье использованный при штурме газ.

23 октября 2002 года террористы взяли в заложники больше 900 человек в театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост». Через трое суток прошел штурм здания. В результате погибли 130 заложников. До Закаева по обвинениям в причастности к теракту были осуждены еще шесть человек.

Как сообщало «Гуляй Поле», ранее РИА Новости со ссылкой на анонимные источники проинформировало читателей о том, что Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Воспоминания о теракте можно прочитать в статье Вадима Довнара «Неутихающий «Норд-Ост». Записки очевидца».

ТАСС