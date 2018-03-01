США считают, что РФ угрожает их существованию

Командующий ядерными силами США назвал Россию первостепенной угрозой Соединённым Штатам

Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает Голос Америки.

«Россия является самой значительной угрозой, потому что в данный момент только она угрожает самому существованию нашей страны. Поэтому нам нужно посмотреть на это с такой перспективы», — заявил он.

Хайтен отметил, что Россия, Китай и Северная Корея представляют угрозы разного характера, которые развиваются разными темпами, но Соединенным Штатам приходится работать со всеми этими угрозами одновременно.

Напомним, Владимир Путин заявил ранее о своей готовности ответить в случае применения против РФ ядерного оружия. Накануне о том, что такой удар планируют США сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Голос Америки