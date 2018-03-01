Минус газ. Почему оккупанты отказываются от добычи топлива на шельфе Крыма

Россия может прекратить добычу газа на шельфе Крыма и переключить газоснабжение полуострова исключительно за счет поставок газа с территории граничащего с полуостровом Краснодарского края. Пока что эти планы не афишируются, но вероятность этого очень велика.

Еще две недели назад в российских СМИ появилась информация со ссылкой на неофициальные источники, что Россия может уже в этом году остановить добычу газа на Одесском месторождении шельфа Крыма. По словам анонимных федеральных чиновников, сделано это будет для того, чтобы снять основание для претензий со стороны Украины, которая обратилась с иском к России в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Напомним, что в феврале Украина подала в трибунал обвинительный меморандум, в котором в числе прочих обвинений указала, что Россия незаконно проводит добычу нефти и газа в ее экономической зоне. Одесское месторождение на шельфе находится между одесским побережьем и Крымом, но при этом оно расположено все же ближе именно к одесскому побережью. Вероятно, в Кремле посчитали, что если прекратить добывать газ именно на этом месторождении, но продолжить на тех, которые расположены ближе к Крыму, то международный арбитраж может не увидеть никаких нарушений со стороны России.

Вероятность прекращения добычи на Одесском месторождении шельфа Крыма подтвердил и министр энергетики РФ Александр Новак. Однако выразился он весьма туманно — мол, решение будет зависеть от «юридических оснований», касающихся иска Украины против России в Международном арбитражном суде в Гааге.

Сегодня газ на шельфе Крыма добывает лишь компания «Черноморнефтегаз», отжатая Россией после аннексии полуострова. Председатель правления «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова ранее сообщила, что РФ после аннексии добыла на шельфе 7,2 млрд кубометров газа, при этом половина данного объема была добыта именно на Одесском месторождении. По словам Нежновой, за время аннексии Крыма Россия незаконно пробурила на месторождении 11 скважин и качает газ по полной.

Однако для России добыча газа на шельфе и сам «Черноморнефтегаз» оказались пресловутыми чемоданами без ручек, притом ворованными. Еще в марте 2014 г., сразу после аннексии, вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев заявлял, что украденная компания «Черноморнефтегаз» будет продана с аукциона. Однако аукцион так и не был проведен — покупателей на этот актив не может быть в принципе. Иностранные компании не будут приобретать ворованное предприятие, а среди российских покупателями могут выступить только «Газпром» или «Роснефть», поскольку, согласно российскому законодательству, добычей углеводородов на шельфе могут заниматься только государственные компании. Однако «Газпром» и «Роснефть» покупать «Черноморнефтегаз» не рискнули бы из-за угрозы, что они тут же подпадут под санкции.

Активы «Черноморнефтегаза» представляют собой две новые буровые установки «Петр Годованец» и «Украина» (так называемые «вышки Бойко») и еще две старые буровые, небольшой флот и газопровод с морских месторождений на материк. При этом «Черноморнефтегаз» — убыточная компания, и не в последнюю очередь потому, что российские власти установили для жителей Крыма «специальные» цены на газ, которые должны показывать крымчанам «выгоду» от аннексии. Например, в этом году жители Крыма платят за 1 тыс. кубометров газа 4,2 тыс. руб. (около 2,1 тыс. грн, тогда как, например, жители соседнего Краснодарского края — 6 тыс. руб. (около 3 тыс. грн). Напомним, что в Украине розничный тариф на газ для населения составляет почти 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. При таких льготных ценах для крымчан зарабатывать на продаже газа более чем проблематично.

Кроме того, свой иск в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, подала компания «Нафтогаз України» и шесть ее дочерних компаний. «Нафтогаз» требует возмещения убытков, причиненных захватом Россией активов компании в Крыму.

По мнению президента центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, никакое прекращение добычи газа Россией не снимет претензий со стороны Украины, поскольку речь идет о хищении целостного хозяйственного комплекса «Черноморнефтегаза». «Нужно вернуть добывающие платформы, буровые установки — весь комплекс «Черноморнефтегаза», — отметил эксперт.

В то же время он считает, что прекращение добычи вызвано не попытками России уйти от ответственности в суде, а тем, что ей все сложнее добывать этот газ. «Они не могут больше добывать, ведь в добычу нужно вкладывать деньги, товарно-материальные ресурсы, а где их взять? «Газпром» и «Роснефть» не будут туда входить, потому что попадут под санкции. Никакие субъекты хозяйствования не могут давать деньги без риска попасть под санкционный режим. Хотя там много денег и не нужно, но россияне не могут ни цента туда вложить», — пояснил Гончар. Поэтому, по его мнению, заявления России о прекращении добычи — это попытка использовать свои вполне прогнозируемые трудности технологического и финансового порядка для определенной игры — мол, мы прекращаем добычу, а вы снимаете претензии. «Но так не прокатит», — говорит Михаил Гончар.

Эксперт прогнозирует, что Россия будет сокращать добычу газа на шельфе Крыма и на остальных месторождениях. Россияне могут полностью прекратить добычу, как только будет достроен и введен в эксплуатацию газопровод в Крым, проложенный с материковой части РФ в Краснодарском крае. Он спрогнозировал, что на протяжении этого и следующего годов россияне доведут этот газопровод до ума, и, как только будет построен «Турецкий поток», в этом направлении будет подан дополнительных объем газа, часть из которого пойдет на Крым. «2 млрд кубометров для Крыма вполне хватит», — сказал он.

В то же время добыча газа на шельфе Крыма непосредственно Украиной оказалась под большим вопросом — все активы остались в Крыму и были отобраны Россией. Компания «Черноморнефтегаз», зарегистрированная в Украине, — это просто офис, не имеющий никаких производственных активов.

Михаил Гончар прогнозирует, что, даже если международный арбитраж примет решение в пользу Украины, РФ их проигнорирует и не станет возвращать активы, «потому что это было бы дополнительным признанием того, что Крым оккупирован и аннексирован Россией». И добавляет, что на рассмотрение этих исков могут уйти годы.

Александр Суков, «Деловая столица»