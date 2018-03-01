«Газпром» нарушает решение Стокгольмского арбитража

Отказ российского ПАО «Газпром» поставлять газ НАК «Нафтогаз Украины» является нарушением решения Стокгольмского арбитража

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении НАК.

«НАК «Нафтогаз Украины» удивлена решением ОАО «Газпром», которое отказалось поставлять газ в марте», — заявила в «Нафтогазе».

Как пояснили в компании, «Газпром» выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом и «Нафтогаз» оплатил этот счет. При этом компания расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. В связи с этим и НАК » планирует потребовать от россиян компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения

«Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа», — отметил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила.

«Нафтогаз» призывает европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.

«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать таком контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства Северного потока — 2», — подчеркнул Коболев.