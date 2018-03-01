Политота: Информация о денонсации Европейской конвенции по правам человека – страшилка для ЕС

Распространившееся со скоростью лесного пожара сообщение РИА со ссылкой на анонимные источники о том, что в Москве рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и преркащения сотрудничества с ЕСПЧ — типичная страшилка для трусливых европейцев и подмога тамошним ферштеерам.

Идея в том, чтобы все побежали уговаривать Москву «Ой, не выходите пожалуйста! Мы вас вернем в ПАСЕ и забудем про Украину».

То, что именно РИА поручили распространение информации довольно симптоматично. Ниоткуда никто не выйдет. И смертную казнь не вернут.

Политота