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Новости

Политота: Информация о денонсации Европейской конвенции по правам человека – страшилка для ЕС

ПОЛИТОТА
01 марта 2018

Распространившееся со скоростью лесного пожара сообщение РИА со ссылкой на анонимные источники о том, что в Москве рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и преркащения сотрудничества с ЕСПЧ — типичная страшилка для трусливых европейцев и подмога тамошним ферштеерам.

Идея в том, чтобы все побежали уговаривать Москву «Ой, не выходите пожалуйста! Мы вас вернем в ПАСЕ и забудем про Украину».

То, что именно РИА поручили распространение информации довольно симптоматично. Ниоткуда никто не выйдет. И смертную казнь не вернут.

Политота

Tags: ЕС, ЕСПЧ, Россия

© Гуляй Поле

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