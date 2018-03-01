США накажут Польшу за антибандеровский закон

Американская администрация направила Варшаве сигнал, что польским властям не следует рассчитывать на встречи ни с президентом Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Майклом Пенсом, пока не будет решен кризис с Израилем

Об этом сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna, информирует Depo.ua.

Так, связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что «США выдвинули ультиматум», а встречи на высшем уровне были «заморожены» до решения польско-израильского спора.

С мая Польша на месяц перенимает председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго.

Планируется и визит в США премьера Матеуша Моравецкого. Польский МИД предполагал, что это будет одной из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Одновременно были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступил сдержанный сигнал.

«Деликатным способом американцы сказали нам, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема», — сообщил источник.

В начале февраля президент Анджей Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были сделаны попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.

Канцелярия польского президента пока не предоставила комментарий изданию относительно этой информации.

Как сообщало «Гуляй Поле», 1 марта в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и заявления о причастности поляков к Холокосту.

В Израиле раскритиковали данный закон. Кнессет рассмотрит законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти будет приравнен к отрицанию Холокоста.

Depo.ua