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Новости

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека

РИА Новости
01 марта 2018

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, которая была ратифицирована Москвой в 1998 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах. Денонсация конвенции приведет к прекращению сотрудничества России с Европейским судом по правам человека и выходу из Совета Европы.

Изучается возможность денонсации «в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», приводит агентство слова источников. Они утверждают, что «политизация позиции ЕСПЧ возрастает» при рассмотрении жалоб против России, а «аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание».

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«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов», — считают источники.

Собеседники «РИА Новостей» также отметили лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, которое произошло в 2014 году. Поводом к лишению России права голоса в ПАСЕ стало присоединение Крыма и начало конфликта на востоке Украины. Москва отказалась платить взносы в Совет Европы до восстановления своих полномочий в ассамблее.

Лишение России права голоса «привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей», сказали источники агентства.

РИА Новости

Tags: ЕСПЧ, Россия

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