Я тебе повыбираю! Даешь пожизненное президентство

В марте может решиться вопрос о пожизненном правлении председателя КНР Си Цзиньпина и других руководителей страны. Высший законодательный орган — Всекитайское собрание народных представителей — рассмотрит соответствующее предложение компартии. В России эта новость вызвала неподдельный интерес.

Новости из Китая как-то взбудоражили российское общественное сознание. Хотя, казалось бы, что здесь особенного – подумаешь, будет править Си Цзиньпин пожизненно, нас-то этим, по большому счету, не удивить. В государствах бывшей советской Средней Азии давно так. Да что Азия — вот соседняя Белоруссия, где Александр Лукашенко у власти аж 24 года, и всем своим видом и поступками дает понять, что никуда уходить он не собирается. Вполне может замахнуться еще на столько же. Да и в России Владимир Путин у руля государства, включая новый шестилетний президентский срок (здесь дело решенное) и недолгое премьерство — тоже получится примерно та же цифра. Но при этом у нас по Конституции все-таки срок правления президента пока что ограничен. То есть вот этот самый срок по идее последний.

Однако мы знаем силу инициативы с мест. Почему бы не применить у нас передовой опыт китайских товарищей? Пример соседей заразителен. Чем мы хуже? Вполне возможно появление писем трудящихся, прогрессивной интеллигенции, местных руководителей с просьбой внести поправки и закрепить пожизненное президентство и в России тоже.

Страна большая — своя специфика. Китай — это как бы общая тенденция, пример для подражания. Есть ведь еще и Турция – там Реджеп Тайип Эрдоган расширил себе полномочия и тоже вполне может править пожизненно.

Между тем, вопрос будущего перехода власти в России после выборов выходит на первый план. Это важно с точки зрения позиционирования страны, ее перспективы. Например, с точки зрения инвестиций – сохранится ли рыночная экономика или все вернется к государству, можно ли рассчитывать на реформы. Об этом пишет, например, агентство S&P в своем комментарии после повышения российского рейтинга.

Кстати, в самом Китае тоже есть гражданское общество, и там не все с радостью воспринимают весть о новом императоре или пожизненном председателе. Многие надеялись, что экономическое чудо приведет страну к демократии западного типа, а получается наоборот.

Но возвращаемся в Россию. Получается, что вопрос о власти – вернее, о ее будущей передаче или непередаче через шесть лет – один из главных. Но ответа на него мы не получим. А даже если и получим – не факт, что он будет окончательным. Нет у нас устойчивой политической конструкции. У нас по обстановке: если она будет благоприятной – один сценарий, а если нет – другой. У нас и монархия может случиться, да все что угодно. Так что опасения напрасны: если решим что-то менять, то сами. И Китай здесь нам не указ.

Дмитрий Дризе, Коммерсант FM