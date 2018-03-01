«Газпром» не хочет платить «Нафтогазу»

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила, что не согласна с решением Стокгольмского арбитража выплатить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию в 4,63 млрд долларов за недопоставку газа

«Компания «Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ей в соответствии с действующим законодательством», — сообщает РИА Новости.

«Газпром» считает, что в судебном разбирательстве «возник существенный дисбаланс, который нарушает базовые принципы шведского права».

«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — жалуются в российском монополисте.

Напомним, вчера Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». За задолженность будут начисляться проценты — 526 тыс. долларов в день, начиная с 1 марта.

РИА Новости