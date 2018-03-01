В Польше вступил в силу антибандеровский закон

С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти

Данный закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и заявления о причастности поляков к Холокосту, информирует «ДС».

Так, за обвинения поляков или польского государства в ответственности или ответственности за преступления периода Второй мировой войны, совершенные Третьим Рейхом, а также за публичное отрицание так называемой «Волынской резни» вводится наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz’15 законопроект об Институте национальной памяти Польши, который в частности содержит запрет пропаганды «идеологии украинских националистов». Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с третьим рейхом.

В ночь на 1 февраля Сенат Польши принял данный закон без поправок. 6 февраля президент Анджей Дуда подписал закон. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на попытку Польши навязать одностороннюю трактовка исторических событий. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Верховная Рада приняла постановление в ответ на «антибандеровский» закон.

В Израиле раскритиковали принятый Польшей закон. Кнессет рассмотрит законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти будет приравнен к отрицанию Холокоста.

25 февраля стало известно, что скандальный закон об Институте национальной памяти Польши не будет заморожен до решения Конституционного суда. Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон об Институте национальной памяти не раньше, чем за два месяца.

Как сообщало «Гуляй Поле», вице-президент Института национальной памяти Польши Матеуш Шпитма на днях заявил, что легальные украинские места памяти в Польше находятся под защитой государства, а незаконно установленные памятники можно легализовать

«ДС«