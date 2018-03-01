Первая ласточка

Каждый московский таксист знает, что Украина ворует российский газ.

У аналитиков такого уровня будет большой пробел в знаниях. Сегодня российское ГосТВ забыло сообщить о вчерашнем решении Стокгольмского арбитража. От слова совсем, ни одного упоминания, нуль, зеро.

Тут удивительного ничего нет, в созданной реальности могут быть только хорошие новости, в том числе и про «народное достояние». Ещё сегодня президент РФ обращается к Федеральному собранию, а это значит, что любое сообщение, которое может кинуть тень на «Путинвсехпереиграл» запрещено.

А сколько ещё будет решений разных судебных международных инстанций.

Россия ворует газ на шельфе в исключительной экономической зоне Украины в Крыму.

Десятки исков поданы государственными и частными предприятиями за захват их собственности на полуострове, в том числе Нафтогаз, Ощадбанк, Укрзалізниця.

Пройдут годы и аналогичные иски появятся за разграбление Донбасса.

Часть решений Кремль будет игнорировать и угрожать «Искандерами». Часть будет вынужден выполнить.

Российский обыватель продолжит прибывать в уверенности, что вокруг враги и приводить аргументы, что краденное возвращать не надо, ведь «мы великая страна».

Роман Цимбалюк