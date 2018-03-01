Немцов: жил грешно и умер в «грязи», но стал героем

Когда говорили о том, что Немцов участвовал в отстройке нынешнего российского авторитарного политического режима, эта была не просто форма речи. Немцов в свое время очень многое сделал для создания нынешней репрессивной машины Путина.

Все эти сислибовские номенклатурные деятели и олигархи оказались в рядах несистемной оппозиции не случайно, кто-то проиграл в элитных играх под кремлевским ковром и желал отыграться (Милов, Немцов, Касьянов, Рыжков, Белых, Гудков, Пономарев, Березовский, Чичваркин, Ходорковский), а кто-то был назначен АП и чекистами на роль смотрящих за оппозиционным лагерем (Собчак, Кудрин, Прохоров), но самое главное, все они были и остаются людьми системы, сторонниками сохранения статуса-кво и гамельнскими дудочниками, которые в нужный критический момент для Кремля всегда выведут «пингвинов и хомячков» в ловушку Болотной площади. Этих «либерально-демократических» лидеров оппозиции никто никогда не выбирал на честных выборах и партийных праймериз, вам их навязывали сверху.

История предательства

Михаил Светов сделал хороший ролик, описывающий события декабря 2011 года, когда у русского гражданского общества либеральная верхушка, тусовочный креаклиат из «хороших семей» ЦАО и прочие неприятные рукопожатные личности (а на самом деле попросту агенты чекистов и коррумпированные трусы) украли шанс на демократические изменения в стране. И украдут еще раз, не сомневайтесь, когда представится такая возможность. Сейчас многие из них премиумно живут в лучших домах Европы, вешают лапшу на уши в западных фондах и аналитических центрах за щедрое финансирование, рассказывая об угрозе «русского фашизма» в случае возможной русской национальной революции, выступают против необходимости проведения люстрации для номенклатуры, защищают интересы ельцинских офшорных олигархов и т.д.

А кто-то сейчас в России пилит АПэшные деньги в штабах номенклатурной принцессы Собчак (Прохорова 2.0) и «либеральных» СМИ, призывая граждан ходить на путинские выборы до седых бород. Правда Светов о многом не рассказал, не рассказал про роль профессора МГИМО Валерия Соловья , который собирался подставить националистов и силами правого лагеря устроить 10 декабря «кровавое воскресенье», организовав «штурм Госдумы».

Возможно, что именно из-за этих его действий член КСО Даниил Константинов оказался за решеткой на 3 года по сфабрикованному сотрудниками ФСБ и центра «Э» обвинению в убийстве. Не рассказал про то, как бывший ельцино-путинский чиновник Владимир Милов (советник министра энергетики России, а затем заместитель министра в правительстве Касьянова) также получил высокую оппозиционную трибуну и зеленый свет из АП для создания и регистрации своей партии «Демократический Выбор» сразу следом за РПР-ПАРНАС.

Сейчас «интегрированный в мировую элиту» Милов и его люди работают в структурах штабов Навального, понятно, что Светов боится ссориться с Навальным и Волковым по своим личным причинам, но говорить об этих фактах наоборот нужно смело и прямо, без утайки. Иначе опять выйдет, что есть каста неприкосновенных, если они вовремя присягнули «вождю». Неприкосновенных быть не должно, особенно если вы считаете себя свободными людьми.

В остальном события 2011-13 годов представляют живой интерес для граждан страны, есть множество информации и историй, которые еще не поведаны «граду и миру». Эту тему нам с вами необходимо активно поднимать, не только чтобы «не повторить ошибок прошлого», мы с вами ошибок не совершали, а чтобы призвать к гражданскому суду этих лидеров-самозванцев, «демократов», которых никто никогда не выбирал. Вождистская структура российской несистемной оппозиции – это зеркальное отражение путинской вертикали власти.

Никакого мандата у этих людей говорить и действовать от лица вас нет, а главное и не было никогда! При этом действия этих лиц обрекли многих гражданских активистов на административные и уголовные дела, разорение, разрушение семей, вынужденную эмиграцию, а страну на тиски авторитаризма, катастрофу в социально-экономической сфере и в конечном итоге на две гибридные войны, в которых гибнут наши соотечественники. Как говорят в таких случаях – «никто не забыт и ничто не забыто»!

Остается сделайть к ролику субтитры на английском, чтобы заинтересованным людям там, на Западе, тоже было «все понятно». Уж этого эти господа, профессионально симулирующие борьбу с Путиным, боятся как огня.

Как из Немцова лепят героя

После последнего нашумевшего ролика, посвященного вопиющему предательству интересов простых граждан, совершенному верхушкой либеральной оппозиции, стоит отметить, что это все очень правильно, ведь наконец-то в открытую подсветили печальную роль Бориса Немцова во всем этом вертепе. Из Бориса Немцова сейчас усилиями либеральных СМИ и оппозиционных политиков (в первую очередь из-за обстоятельств его гибели) слепили культ этакого «героя протеста» и чуть ли не «мученика» свободной России. Давайте честно разберемся с вами, такая уж ли эта «священная корова» или нас опять обманывают?

В реальности оппозиционер Немцов был выходцем из высшей российской постсоветской политической элиты (перешел на работу в Правительство России в качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя председателя правительства (1997—1998). В 1997—1998 годах входил в Совет безопасности Российской Федерации) с соответствующим стилем мышления и рабочим подходом.

Так Немцов, вполне в духе современных путинских говорящих голов из телевизора, весьма однозначно отзывался о недопустимости уличных выступлений недовольных граждан, отчаявшихся из-за ужасов социального ада, устроенного переобувшейся в «рыночников» и «демократов» номенклатурой. Этих доведенных российскими реалиями людей он сравнивал с «разрушителями страны» — типичная риторика и modus vivendi этатиста-державника. В конце 1999 года он вместе с Сергеем Кириенко (нынешний первый заместитель руководителя АП) и Ириной Хакамадой возглавил список предвыборного блока «Союз правых сил».

На выборах в Госдуму в том же 1999 году СПС вел кампанию под лозунгом «Путина — в президенты, Кириенко — в Думу. Молодых надо! (http://www.bbc.com/russian/features-37555380)». Немцов тогда, как и все статусные сислибы, пламенно выступал за Путина, поддерживая его кандидатуру на президентских выборах 2000 года. Впоследствии он признает поддержку Путина ошибочным решением, но будет уже слишком поздно.

Не совсем понятно, как можно было так «ошибаться», если о чекистском прошлом Путина и исторической роли ЧК-КГБ все тогда знали прекрасно, а если знали, значит закрыли глаза ради своих номенклатурных интересов? Тут любые оправдания выглядят, мягко скажем, неубедительно. В итоге одни номенклатурщики переиграли других, но где здесь борьба за демократию и свободу народа?

В 2011 году Немцов сделал все, чтобы снизить градус сопротивления власти, попутно называя вышедших на улицу граждан «трусливыми хомяками и боязливыми пингвинами», а соратников по оппозиции, желавших повысить ставки и добиться эскалации протеста, «мразями, тварями, суками и манипуляторами».

В итоге пар народного недовольства при прямом участии и посредничестве Немцова был спущен в гудок, а в результате успешного «договорняка» с АП этим господам (Немцов, Рыжков, Касьянов) дали возможность зарегистрировать партию, которая фактически должна была участвовать в симулятивной медведевской демократизации. Цель у АП была простая – увести людей с улиц, занять граждан фейковым партийным строительством и участием в фиктивных чуровских выборах, они с этим прекрасно справились благодаря своим старым сислибовским кадрам в рядах оппозиции.

Сам Борис Ефимович стал жертвой того самого режима, который он отстраивал на своих высоких постах и стабильность которого он вольно или невольно защищал, будучи уже в рядах российской либеральной оппозиции. Погиб же Немцов не в бою на баррикадах с превосходящими силами противника, не с оружием в руках, защищая честь и свободу граждан страны, а как-то по криминальному буднично, в обществе девушки с пониженным уровнем социальной ответственности, после вечера, проведенного в стиле типичного представителя столичной богемы.

Когда говорят о том, что Немцов участвовал в отстройке нынешнего российского авторитарного политического режима, эта была не просто форма речи. Так, например, фундаментом текущего репрессивного законодательства стал принятый в 2002 году 3-м созывом ГД проект Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности». Благодаря этим и другим поправкам ФЗ 282-ая статья УК РФ стала мощным карательным орудием в руках путинской элиты. Именно с помощью всех этих «замечательных» законов вас сейчас могут посадить за комментарии, репосты, фотографии и публичные выступления.

И кто голосовал за все это единогласно в ГД? Нынешние наши иконы и светочи рукопожатного мира, «борцы за Россию и свободу до конца». «За» голосовал и Борис Немцов вместе с Геннадием Гудковым, Гайдаром, Хакамадой, Митрохиным и другими известными «демократами» и «либералами».

Посмотреть полные списки голосовавших можно на сайте ГД.

Почему российская оппозиция, крупные СМИ и западные политики помнят именно о погибшем Немцове, а не о тысячах других наших соотечественниках, которые были зверски убиты кадыровцами и чекистами? Ответ очень простой – Немцов представитель постсоветской политической аристократии, для элит он свой, а холопов они не считают за людей, достойных чествования и памяти. Конечно, такой подход нельзя назвать демократическим и гуманным.

Стоит ли ходить на марши памяти Бориса Немцова? Стоит, ведь на мосту убили не Немцова политика, а Немцова гражданина. Выйти и вспомнить нужно также всех простых людей, которые были убиты или пострадали из-за действий этой номенклатурно-чекистской ОПГ, захватившей власть в стране с 1917 года! Данная акция – легальный повод для свободных людей напомнить о себе, показать Кремлю, что на улице есть независимая сила, с которой нужно считаться. Чем больше будет участников уличных акций – тем больше путинская элита будет опасаться разворачивать широкомасштабные репрессии и принимать новые антинародные законы. Этого недостаточно для победы – но это крайне необходимо для сдерживания.

Но в тоже время следует помнить, что Борис Немцов был одним из тех, кто активно строил путинскую Россию…

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»