Стали известны имена украинцев, чье освобождение обещал Порошенко

В Украину вернутся два похищенных россиянами украинских пограничников. Их обменяют на задержанных на Херсонщине двух российских диверсантов, сотрудников ФСБ проникших в Украину.

В Украину в ближайшее время могут вернуться захваченные россиянами украинские пограничники. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на собственный источник.

«Из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. А Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ – Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба», – сказал источник.

Напомним, в среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции, что уже в пятницу возможно освобождение двух заложников.

«Громадське»