Генпрокуратура Украины конфисковала предприятие беглого олигарха Курченко

В ГПУ считают, что данное предприятие использовалось в преступных схемах беглого олигарха. В частности, через это предприятие осуществлялся вывоз топлива, с целью уклонения от налогов.

Предприятие ООО «Лагуна-Рени», используемое в преступных схемах беглого бизнесмена Сергея Курченко, было спецконфисковано в пользу государства. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и фискальной службы по решению суда применены спецконфискацию в пользу государства ООО «Лагуна-Рени». Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн», – написала Сарган.

С — СПЕЦКОНФІСКАЦІЯ Застосовано спецконфіскацію до підприємства, задіяного у «злочинній схемі С. Курченка» У ході роз… Опубліковано Ларисою Сарган 28 лютого 2018 р.

По ее словам, указанное предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством Курченко и использовалось для маскировки преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно были опубликованы свидетельства тесной связи Михаила Саакашвили и Сергея Курченко.

«Гуляй Поле»