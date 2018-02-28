Российские дебаты: Собчак против Жириновского – вода против мата

Главная задача российских дебатов – компрометация кандидатов на всю страну. Смотрите, что они из себя представляют – матом отборно ругаются и водой поливаются.

Поливание водой и нецензурные оскорбления – Ксения Собчак и Владимир Жириновский выяснили отношения во время дебатов на телеканале «Россия 1». Ранее участники предвыборной гонки дискутировали на «Первом канале». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что скандальный характер дебатов прописан в общем сценарии предвыборной кампании.

Дебаты на главном государственном телеканале наконец-то внесли оживление, казалось бы, в совсем скучную предвыборную кампанию: на всю страну показали, как общаются между собой кандидаты в президенты.

Владимир Жириновский полностью оправдал ожидания. Он ветеран, ему не впервой. Ксения Собчак – новичок. Но можно сказать, что справилась – первый экзамен сдала.

Выяснение отношений между ними началось еще накануне – во время дебатов на «Первом канале». Потом перешло на «Россию 1». Собчак – Жириновскому: мол, у вас депутат на харассменте попался, с женщинами нехорошо поступал. А он ей в ответ: сама развратница – «Дом-2» вела. И, как говорится, пошло-поехало, страсти постепенно накалились.

Собственно, скандал зародился раньше – еще во время той самой записи на «Первом». И это не касалось непростых отношений Жириновского и Собчак. Участники возмутились: как же так, мы – кандидаты в президенты, а дебаты идут в записи, и, тем более, в очень странное время – в 8 утра на «Первом» и в 23 часа по «России». И это в будние дни – кто посмотрит, кто увидит? Ксения Собчак взывала к коллегам и сумела организовать всеобщее возмущение, пусть даже и на уровне одной телепрограммы. Решили пожаловаться в избирком.

Что еще обратило на себя внимание во время эфира на «Первом»? Выбор вопросов – их задавал ведущий по своему усмотрению. Тема дебатов – внешняя политика. Павлу Грудинину – производственнику от народа – достались вопросы о реформировании ООН, ШОС, БРИКС и «большой двадцатке». Тот явно замешкался – понятно, не каждый гражданин знает, что это такое. Тогда как Владимира Жириновского спросили о противостоянии России и Запада. Это не ШОС – здесь достаточно возмутиться и сжать кулаки: мы им покажем.

Вывод прост: главная задача дебатов – компрометация кандидатов на всю страну. Смотрите, что они из себя представляют – матом ругаются и водой поливаются.

Здесь просматривается особая роль Владимира Жириновского – он провоцирует, выводит из себя, с ним трудно справиться. Может, это кому-то выгодно. А дальше они закопают себя сами. Кто мешал Грудинину почитать матчасть, разобраться, чем отличается ШОС от БРИКС?

А главный кандидат в это время работает. Ему некогда в шоу участвовать – он отвечает за страну. Ему и победа достанется с высоким результатом. Так что все логично. Ругайтесь дальше, господа претенденты.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»