Последняя доза кокаина в российском МИД. Зачем Путин сливает Лаврова

Драться за сохранение влияния в Европе Путин будет руками и головами проверенных людей из родного ему «ордена меченосцев» в советской по происхождению контрразведке.

Если следить за варевом внутренней российской византийщины, то может оказаться, что даже эпическая история с промышленным количеством кокаина в посольстве РФ в Буэнос-Айресе – лишь часть сложносочиненной интриги. Дело в том, что борьба в путинском окружении обострилась не только за по-прежнему огромный бюджет министерства обороны (ярким моментом которой был разгром ЧВК «Вагнер» на Евфрате), но и за кресло, казалось бы, непотопляемого Сергея Лаврова, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столицы».

Старики-разбойники

Как-никак, Сергею Викторовичу 21 марта исполнится 68 лет, а в кабинете на Смоленской площади в Москве он находится без недели 15-тый год. Конечно, этот поэт империи все еще крепится, демонстрируя лихость, но все чаще ассоциируется с неудачами (к примеру, свежая резолюция СБ ООН по перемирию в сирийской Восточной Гуте, несмотря на некоторую путаность текста, – явный прогиб перед США и Францией). А неудач при путинском дворе не любят.

Устойчивые слухи и определенная политическая логика указывают на то, что Сергей Шойгу (в мае ему исполнится 63) и Сергей Лавров добиваются гарантий сохранения себя в своих нынешних креслах еще как минимум на два года. Считается, что после комфортного транзита Путина в следующий срок он начнет реальный кастинг преемника, который и заменит его безо всяких выборов. Соответственно, с Путиным уйдут на почетную пенсию и ключевые столпы его «посткрымского» режима.

Однако, во-первых, кормовая база режима все быстрее сжимается, а во-вторых, молодые – пусть и относительно – волки наступают на пятки. Все-таки правлению Путина (в 1999-2000 и 2008-2011 в качестве премьер-министра) пошел уже девятнадцатый год. Уточним, что разгром в Дэйр-эз-Зоре был отчасти режиссирован «стариками» против наглого Пригожина.

Теперь известно, что МО РФ было полностью в курсе его февральских планов, но точно так же полностью оставило без поддержки в критический момент (с молчаливого согласия МИДа). Так что кокаиновый и другие скандалы вокруг Смоленской площади могут тоже оказаться частью межклановых игр. И здесь важно знать, что Лавров и его окружение (из относительно ранних представителей – та же Мария Захарова) представляет собой вышедший из номенклатуры КПСС, но никак не КГБ, отдельный автономный сегмент. Аристократическими привилегиями дипломатический сегмент точно так же обладает с советских времен. А теперь посмотрим на то, какие телодвижения совершаются в процессе как кокаинового скандала, так и других историй, ныне прямо затрагивающих МИД.

Напомним, что, по информации аргентинского издания Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также назвали и имена задержанных – Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ для сотрудников силовых служб (?!), и некто Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком. Кроме того, издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абьянов, который, по данным СМИ, работал в посольстве и внес чемоданы в помещение школы, а также находящийся в бегах «мистер К», который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.

Как чекисты дипломатов подставили

Так вот, вся эта комбинация отчетливо пахнет именно КГБ-ФСБ. Тем более что после аннексии Крыма в школе был усилен режим безопасности и даже родителям запрещен вход в здание (на встречу с директором, к примеру, их сопровождают охранники – сотрудники российских спецслужб).

Эта комбинация выставила дипломатов по меньшей мере в глупом и сомнительном свете, но в дальнейшем след спецслужбы лишь углубляется, ведь, по данным The Telegraph, когда упомянутый Абьянов запросил доставку чемоданов дипломатическим багажом, сумки, переправили в Москву на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева, который тогда «случайно» находился с визитом в Аргентине. После этого Абьянова и еще трех человек задержали. Между тем накануне представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов для контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию. Но тут российские СМИ очень кстати выяснили, что тот же Ил-96 борт №96023 возил Сергея Лаврова на Мюнхенскую конференцию, а Дмитрия Медведева – в азиатское турне, и упоминания о секретаре Совбеза были погребены под этой информационной волной.

Патрушев, почти образцовый представитель криминализованного КГБ-ФСБ 90-х годов, не первый год наиболее доверенное лицо Владимира Путина во всех вопросах, касающихся внешней безопасности режима, уж, наверное, мог бы сохранить непроницаемую пелену секретности вокруг столь болезненного дела. Тем более что его непосредственный шеф тоже, казалось бы, должен быть в этом заинтересован, памятуя о трехлетней давности скандальном докладе Лондонского суда, где признавалась связь нынешнего президента РФ с Медельинским картелем Пабло Эскобара в 1990-х.

Но почему-то разворачивание этого скандала совпадает с двумя другими линиями событий, затрагивающими МИД.

Во-первых, руками малоизвестной журналистки в Думе разворачивается другая история, с аурой сексуального скандала. А это, заметим, любимый стиль Путина, у которого на этой теме явный пунктик еще со времен организации отставки генпрокурора Скуратова, заснятого с проститутками в бане. В домогательствах к коллегам и сотрудницам женского пола обвинен Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по международным делам, одно из ключевых контактных лиц режима по линии княжества Монако и организаторов одновременно евразийской интеграции, и межпарламентских европейских связей, используемых, как известно, для подкупа европейских политиков. Довольно гибкий деятель, и – один из обсуждавшихся сменщиков Сергея Лаврова со стороны повыбитой, но все еще влиятельной группировки системных либералов.

Обвинение – как на российский культурный ландшафт – довольно смешное, но удар этот последовал не только параллельно с кокаиновым бромансом, но и с моментальной отставкой ранее неприкосновенного первого заместителя главы комитета по обороне и безопасности сената Франца Клинцевича. Клинцевич – наиболее публичная фигура из верхушки «ветеранских» организаций, по влиянию значительно превосходившая, скажем, того же Константина Затулина. Формально минобороны высказало недовольство его неосторожными комментариями сирийской ситуации, в то же время это балансирующий маневр, указавший и скоморох-патриотам границы их ниши. Но уточним – тем из них, кто не имеет отношения к внутреннему контуру КГБ-ФСБ.

Сменщик Лаврова?

Между тем в этой суете мало кто заметил, что потенциальный сменщик Сергея Лаврова уже вышел на свою позицию.

Еще 22 января Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел постпреда России при НАТО Александра Викторовича Грушко. Об этом говорится в указе, текст которого размещен на официальном портале правовой информации. Грушко был постоянным представителем России при НАТО с 2012 г. До этого он семь лет занимал ту же должность заместителя главы МИДа РФ. И пришел на освободившуюся позицию Василия Небендзи, ныне постоянного представителя РФ в ООН.

Казалось бы, ничем особо не примечательная перестановка, если не знать, что Александр Грушко – сын Виктора Федоровича Грушко, генерал-полковника КГБ и первого заместителя председателя КГБ СССР в 1991 г., одного из важнейших участников ГКЧП, за что Грушко-старший даже угодил в «Матросскую тишину».

А вот Грушко-младший является персонажем крайне засекреченным. Что он делал почти двадцать лет, между началом дипломатической службы в 1977 г. и первым публичным назначением, – неизвестно. Но дальнейший рост крайне красноречив: с 1995 г. Грушко – начальник отдела департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. В 1996-2000 гг. – глава делегации России по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене (не где-нибудь, а в столь важном для постсоветской организованной преступности городе). В 2000-2005 гг. – заместитель директора, затем директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. Потом – семь лет «тихий замминистра» по таким же тихим вопросам, и вот, по возвращении Путина в президентское кресло, Грушко сменяет Дмитрия Рогозина в Брюсселе. А теперь возвращается в МИД в тревожную эпоху «перетряхивания» лояльных Путину людей.

Причем в отличие от Слуцкого Грушко в санкционные списки не попал. И, похоже, таких «попаданцев» Кремль аккуратно и постепенно списывает, закрывая им перспективы дальнейшего роста. Списывает, невзирая на требовательные интересы тех или иных вновь, как в 90-е, дробящихся кланов: силовиков, военных промышленников, нефтяников, газовиков, металлургов, банкиров или дипломатов. Где посыпая кокаином, где обезьянничая американские скандалы в стилистике притеснения женских кадров.

Назначение на резервную по отношению к Лаврову должность в МИД именно Александра Грушко сигнализирует, во-первых, о том, что драться за Европу Путин намерен всерьез.

Во-вторых, драться за сохранение влияния в Европе, без газового рынка которой обозленным на весь мир обитателям Кремля останется лишь потреблять привезенный Патрушевым из Аргентины кокаин, Путин будет руками и головами проверенных людей из родного ему «ордена меченосцев» в советской по происхождению контрразведке.

Наконец, в-третьих, после «переизбрания» Путина на президентский пост менее через примерно три недели никакой либерализации не предвидится. Если решение о замене тех или иных ключевых сановников будет принято, то их должности займут выходцы из спецслужб, поэтому процесс окукливания РФ продолжится.

Но международное сообщество и то, что еще осталось от российской общественности, не будут лишены спектакля, сюжетом которого станет «смена поколений», борьба с коррупцией, низкопоклонством перед Западом и прочие фишки, поразительно характерные для эпохи Юрия Андропова, в которую сам Владимир Путин чувствовал себя в своей тарелке и на своем месте. А это очередное свидетельство деменции, впадения верховного вождя россиян в детство, но, как и в начале 80-х годов прошлого века, обещающее продлиться недолго. Ведь перспективный, но пришедший к финишу слишком поздно и в тревожном состоянии здоровья Юрий Андропов провел у руля советской сверхдержавы менее двух лет, так и не сумев, к примеру, даже закончить войну в Афганистане.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»