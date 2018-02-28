Нафтогаз vs Газпром: что имеем в итоге?

Исковая война «Нафтогаз» против «Газпрома» оставляет открытым один важный вопрос: кто же выиграл в битве под Стокгольмом. А самое главное, – что же все таки имеем в итоге.

Несколько часов назад международные арбитры поставили точку в затянувшемся споре между энергетическими гигантами. Что означает последний приговор для Украины, и с чем вышел из этой истории «Нафтогаз», пишет Николай Топалов, на страницах «Экономической Правды».

19 января 2009 в Москве руководители «Нафтогаза» и «Газпрома» по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина подписали два контракта, которые должны были определить отношения между компаниями на 10 лет.

Первый касался поставок газа, второй – транзита.

По соглашению цена для Украины определялась по формуле, согласно которой стоимость газа в определенные моменты достигала 485 долларов за тысячу кубов, что заставляло украинскую власть принимать невыгодные, а порой и антигосударственные решения для получения скидок.

Пример – подписание в 2010 году так называемых «харьковских соглашений», которые позволили Черноморскому флоту на 25 лет остаться в Крыму в обмен на скидку в 100 долларов. К чему это привело, пожалуй, напоминать не надо.

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе российское руководство для достижения политических целей решило включить свой любимый и проверенный формат давления на Украину – газовый шантаж.

В Кремле заявили, что отныне все скидки отменяются и газ для Украины будет стоить 485 долларов. Действующий на то время контракт это позволял.

Это заставило «Нафтогаз» в 2014 году обратиться к Стокгольмского арбитража с требованием пересмотреть отдельные пункты газовых контрактов. Российская сторона в ответ выдвинула свои требования.

После объявленных претензий арбитраж назвали крупнейшим в истории коммерческим арбитражем: взаимные требования сторон потянули на 125 млрд долларов.

За это время международный трибунал вынес уже два решения – в мае 2017 и декабре 2017. А несколько часов назад арбитры поставили точку в этой длительном споре.

Подводя итоги спора между двумя энергетическими гигантами и с учетом сегодняшнего решения и предыдущих попытаемся объяснить: кто кому и сколько должен.

Газовый контракт. Давших «Нафтогаза» предыдущие решения Стокгольма

22 декабря прошлого года арбитраж принял окончательное решение по первому контракта – на поставку газа. В этом деле «Нафтогаз» был в позиции защищающейся.

Основная задача, которая стояла перед украинской компанией – не отдать средства «Газпрома». С ним НАК успешно справился.

«В случае проигрыша перед Украиной была прямая угроза дефолта», – красноречиво объяснил важность победы президент Порошенко.

Декабрьское решение коснулось трех ключевых вопросов.

Во-первых, арбитры полностью отменили требования Газпрома о условия «бери или плати», по которому Украина была вынуждена платить даже за тот российский газ, который не отбирала. По этому пункту «Газпром» требовал 56 млрд долларов.

Во-вторых, арбитраж удовлетворил требование украинского госхолдинга о пересмотре цены в контракте с учетом рыночных условий.

Речь идет о требовании «Нафтогаза» привязывать цену в контракте не к корзине нефтепродуктов (при высокой цены на нефть это приводило к резкому росту стоимости газа «Газпрома» для Украины), а к ценам европейского газового хаба, т. е. газового торговой площадки.

Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1800000000 долларов в газе, приобретенном в 2014-2015 годах.

В-третьих, было удовлетворено требование НАКа об отмене запрета на реэкспорт российского газа. Если простыми словами, то «Нафтогаз» получил возможность покупать газ у «Газпрома» и продавать другим компаниям.

Теперь НАК может встроиться в газовый рынок Европы и за счет реэкспорта развивать торговые операции с российским газом, который до этого приносил прежде всего проблемы.

Еще одно важное решение арбитров – Нафтогаз не должен платить за газ, который, якобы, поставленный на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Общий положительный эффект от первого решения арбитража украинский госхолдинг оценил в более 75 млрд долларов.

Транзитный контракт. Последний приговор

В «транзитной деле», о победе в которой стало известно поздно вечером среды, Нафтогаз уже занимал атакующую позицию.

Украинский госхолдинг рассчитывал получить от 6,5 до 16 млрд долларов, встречное требование российской компании – 5 млн долларов за транзитный газ, который якобы несанкционированно «осел» в Украине. Последнюю арбитры отклонили.

Что касается требований НАК, компания добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита.

Но всю сумму украинская компания не получит. Дело в том, что у Нафтогаза есть непогашенная задолженность перед Газпромом за газ, который Украина получила в 2014 году.

«Эта задолженность является большей, чем сумма компенсации, которую Газпром должен вернуть Украине ввиду пересмотра цены, которой НАК добился благодаря декабрьском решению арбитража», – пояснили в Нафтогазе, не назвав при этом конкретной цифры.

Сообщается, что по результатам двух арбитражных производств «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». Именно на эту сумму может рассчитывать НАК.

Таким образом получается, что задолженность украинской компании за газ, поставленный в 2014 году, составляет примерно 2 млрд долларов.

Впрочем, некоторые требования НАКа суд не поддержал. В частности, по пересмотру тарифа на транзит. В Нафтогазе это объясняют тем, что заявка на просмотр, представленная в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям.

Суд также не удовлетворил требование Нафтогаза посмотреть транзитный контракт в соответствии с европейского и украинского энергетического и конкурентного законодательства, отметив, что внедрение регуляторной реформы в Украине является делом внутренней и не входит в компетенцию суда по этому делу.

«Теперь нужно пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. Нафтогаз планирует в ближайшее время предложить Газпрома начать переговоры по этому вопросу», – подчеркнул Коболев.

Стоит отметить, что российская сторона пока никак не прокомментировала решение арбитража.

Раша, гудбай?

2 года и 94 дня – ровно столько Украина не закупает голубое топливо у «Газпрома». Долго это будет продолжаться?

Нет, уже в этом году Украина возобновит закупку газа у российского монополиста, хочет она этого или нет.

Дело в том, что в декабре арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» на 56 млрд долларов по пункту «бери или плати», однако, сам пункт в контракте остался и не был отменен.

И теперь Нафтогаз до окончания действия контракта, срок которого истекает в конце 2019 года, обязан выкупать у «Газпрома» от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно.

«Обязательства четкое – минимум 4 млрд кубов в год мы должны отобрать. Если мы захотим,» Газпром «обязан нам поставить еще 1 млрд кубометров в год», – объясняют в Нафтогазе.

Компании успели провести уже несколько раундов переговоров. По предварительным оценкам закупки могут начаться уже в марте.

«Цена, которую сейчас обязан установить» Газпром «, является очень привлекательной. Этим экономическим Бенефит надо пользоваться», – сообщал руководитель Нафтогаза Андрей Коболев.

Ожидается, что российский газ будет дешевле того, который Украина импортирует из Европы. К тому же, учитывая тот факт, что в декабре суд отменил запрет на реэкспорт НАК может перепродать указаны объемы иностранным компаниям по более привлекательной цене.

Николай Топалов, «Экономическая Правда»