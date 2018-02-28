В Минске было анонсировано полное перемирие на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Сайдик объявил подготовку к абсолютному перемирию между украинскими и российскими оккупационными силами. Однако он уточнил, что решение еще не принято.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после переговоров в Минске, сообщает «БЕЛТА».

«Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято», – сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медиков. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

«БЕЛТА»