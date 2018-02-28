«Нафтогаз» выиграл иск у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

«Газпром» обязан компенсировать «Нафтогаз» недопоставленные объемы транзитного газа. Таким образом общая сумма выплаты «Газпром» в пользу «Нафтогаз» составляет около трех млрд долларов.

«Нафтогаз» выиграл спор с российским «Газпромом» о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита. Об этом пишет пресс-служба НАК «Нафтогаз України».

«Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита», – отметили в пресс-службе.

«По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита», – добавили в «Нафтогаз України».

Отмечается, что Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогаз України» объемы транзитного газа.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» отказался от претензий к Украине по оплате газа поставленного в ОРДЛО. Ранее «Газпром» проиграл основной свой иск по претензиям об оплате поставленного в Украину газа.

«Нафтогаз України»