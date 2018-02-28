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Новости

Родственники жертв рейса МН17 возмущены визитом в Россию голландского депутата

«УНН»
28 февраля 2018

Вилдерс известен своей пророссийской позицией и гордится своей дружбой с Россией. Он последовательно выступал против Соглашения о Евроассоциации с Украиной.

Поездка лидера правой Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса в Россию возмутила родственников жертв авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса МН17. Вилдерс, который активно вступал против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украины, носил значок российско-нидерландской дружбы, передает «УНН».

«Российская Федерация принимала участие в убийстве 298 человек и подчеркивания депутатом дружбы с Россией неуместно», – говорится в заявлении родственников жертв катастрофы.

Вилдерс вечером во вторник разместил на своей странице в Twitter изображения со значком на своем пиджаке, изображающая два флагов – России и Нидерландов.

«Я с гордостью ношу здесь этот значок российско-нидерландской дружбы», – подписал он фото.

Отметим, накануне политик выступал в Госдуме России.

Как известно, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из которых более 200 граждан Нидерландов, все они погибли.

Комиссия Совета безопасности Нидерландов, занимавшаяся расследованием причин катастрофы лайнера, 13 октября 2015 года опубликовала доклад, в котором идет речь, что самолет был сбит ракетой класса земля-воздух, выпущенной из ЗРК «Бук».

Напомним, в сентябре Украина подписала межправительственный меморандум с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в июле 2014 года над захваченной пророссийскими боевиками Донецкой областью.

«УНН»

Tags: #PutinKillerMH17, MH17, агрессия, агрессия России, Николай Ткачев, Россия

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