«Бизнесмен» Ковальчук никогда не работал в компании Golden Mile, как заявляли в России. Он только бурно имитировал деловую активность, достаточно часто посещая данную компанию якобы с целью заключить контракт.

Предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук никогда не работал в немецкой компании Golden Mile. Об этом рассказал ее глава Константин Лоскутников, – информирует телеканал «RTVD OstWest».

Телеканал «RTVD OstWest» опубликовал на своей странице в Facebook cлова бизнесмена Константина Лоскутников а. Предприниматель заявил, что с предполагаемым наркобароном его несколько лет назад познакомил сотрудник «Газпром Германия».

«Представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки», – пояснил Лоскутников.

Барон Константин фон Босснер, глава Golden Mile Who is мистер Ковальчук? Андрей Ковальчук, предприниматель из Германии, подозревается в организации поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. Эта история гремит по мировым СМИ уже несколько дней. Сообщалось, в частности, что Андрей Ковальчук, якобы, представлял немецкую компанию Bossner Cigars (Golden Mile). Возглавляет её русский бизнесмен Константин Лоскутников (известный так же, как барон Константин фон Босснер). Телеканалу OstWest удалось разыскать барона и получить эксклюзивный комментарий. Другие подробности будут в наших новостях в 19 часов — сегодня покажем их также в прямом эфире в фейсбуке, не пропустите! Опубліковано Телеканал RTVD OstWest 28 лютого 2018 р.

Ковальчук попробовал продукцию компании, в том числе сигары и коньяк, а затем «многократно появлялся в бюро с просьбой дать один образец, другой», рассказал бизнесмен. Мужчина говорил, что много ездит по миру и попробует организовать продажу, «но ни одной сделки, ни одного контракта так заключено и не было».

Ранее экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов сообщил РБК, что Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars. Эта торговая марка принадлежит Golden Mile.

«Гуляй Поле» напоминает, что организаторы поставок кокаина из Буэнос-Айреса – «православные меценаты» Чикало и Близнюк – говорили об участии в этом посла России, свидетельствует расшифровка их переговоров.

Ранее, как сообщало «Гуляй Поле» – «The Telegraph» утверждала, что чемоданы с мукой и датчиками GPS, которые заменили кокаин, доставили из Буэнос-Айреса в Москву в декабре 2017 года на самолете главы Совбеза и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. В воскресенье собеседник «Интерфакса» в Совбезе это опроверг.

«RTVD OstWest»