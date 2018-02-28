Российские сенаторы жалуются Европе на закон о реинтеграции Донбасса

Они призывают европейские организации признать принятый Украиной, как «подрывающий Минские соглашения». Сенаторы признают, что Украина стала жертвой «гибридной агрессии», но отрицают причастность России к этой агрессии.

Совет Федерации Российской Федерации призвал Европу осудить закон Украины о деоккупации Донбасса, где Россия признана странной-агрессором. Как информирует собственный корреспондент «УНИАН» в Москве, такое заявление приняла сегодня верхняя палата российского парламента.

«Совет федерации предлагает парламентам государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и международным парламентским организациям Европы – Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейскому парламенту – дать однозначную оценку закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» как подрывающему Минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности», – говорится в документе.

По мнению Совета федерации, Украина стала жертвой «гибридной» агрессии, однако «вовсе не со стороны России». Российские сенаторы считают, что Российская Федерация «являлась ключевым политическим и экономическим партнером Украины, взаимодействие с которым укрепляло ее промышленный, сельскохозяйственный и энергетический потенциал». В заявлении при этом указывается, что «страна стремительно превращается в антидемократическое государство, в котором русофобию пытаются возвести в ранг национальной идеологии и закрепить законодательно».

«Реинтеграция может произойти только через влияние на умы, на души, а не через переформатирование одной нелегитимной операции в другую — антитеррористической в военную», – подчеркивается в заявлении.

«Гуляй Поле» напоминает, что 24 февраля 2018 года вступил в силу Закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями.

«УНИАН»