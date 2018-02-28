Террористы ОРДО готовы допустить ремонтников «Vodafone» для восстановления связи

На заседании ТКГ в Минске представителям компании гарантировали безопасность при проведении ремонтных работ с целью восстановления связи на оккупированных территориях Донецкой области.

Террористы из «ДНР» гарантировали безопасность ремонтным бригадам, которые должны будут восстановить связь «Vodafone» на оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Facebook.

«Основной вопрос социально-экономической подгруппы — восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ», – написала она.

Также она рассказала, что в заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи Vodafone, который заверил, что компания готова отремонтировать соответствующее оборудование.

У порушення всього пакету Мінських угод НЗФ ОРДО продовжують стріляти. Так, 23 та 24 лютого 2018 року, вперше з моменту… Опубліковано Даркою Оліфер 28 лютого 2018 р.

«В сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи «Vodafone-Украина», он отметил: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украины части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО», – написала Олифер.

«Гуляй Поле» напоминает, что 24 февраля компания «Vodafone Ukraine» проинформировала о восстановлении мобильной связи в Луганске.

«Гуляй Поле»