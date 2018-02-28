После Крымского моста не состыковались пролеты и у эстакады «Таврида» в Симферополе

При строительстве автотрассы «федерального значения» в Симферополе, в оккупированном Крыму, нестыковка пролетов обнаружена на эстакаде «Таврида».

Жители оккупированного Крымского полуострова смогли запечатлеть еще одну нестыковку пролетов мостового сооружения речь на сей раз идет о эстакаде автомобильной трассы «федерального значения» в Симферополе. Об это сообщают в социальных сетях с публикацией фотографий с места событий.

«Не сходятся не только пролеты «Крымского моста», эстакады новой автодороги 1-й категории «Таврида» в Симферополе тоже не сходятся. Возможно это такой мейнстрим или традиция, когда ничего нигде не сходится», – пишет на своей странице в Facebook Иллона Карачан.

Не сходятся не только пролёты "Крымского моста", эстакады новой автодороги 1-й категории "Таврида" в Симферополе тоже не… Опубліковано Illona Karaçan 28 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что место нестыковки пролетов «Керченского моста» строители просто задрапировали.

«Гуляй Поле»