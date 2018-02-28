СБУ представила доказательство использование наемников в Сирии

В опубликованной записи перехваченного разговора командира «вагнеровцев» Уткина с представителем российских спецслужб обсуждаются вопросы планирования военной операции в Сирии. «Вагнеровцем» отводилась одна из ключевых ролей в этой операции.

Генштаб ВС России в феврале 2015 года планировал участие спецподразделения «Частной военной компании «Вагнера» в Сирии. СБУ обнародовала перехваченные разговоры главаря ЧВК Дмитрия Уткина (позывной «Вагнер») с сотрудником спецслужб России Игорем (позывной «Листопад»).

«Россией рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск России или так называемых наемников – «ихтамнетов», пилотный проект которых был реализован на территории Украины», – говорится в сообщении.

СБУ На початку 2015 року керівництвом Генштабу ЗС РФ вирішувалось питання щодо формату військового контингенту для відправлення до Сирійської Арабської Республіки на підтримку військ Б. Асада. Розглядалось два варіанти сухопутної операції: використання підрозділів регулярних військ РФ або так званих найманців – «ихтамнетов», пілотний проект яких був реалізований на території України.Рішення було прийнято на користь підрозділу спецслужб РФ ПВК «Вагнера». Ключовим аргументом «за» стала можливість приховування Генштабом ЗС РФ загибелі російських військовослужбовців під час бойових дій у Сирії для уникнення негативного суспільного резонансу.СБУ оприлюднює перші матеріали щодо використання спецслужбами РФ військових підрозділів під умовним найменуванням ПВК «Вагнера» у бойових діях за межами території Росії. Показово, що відповідна нарада відбулась у ГШ ЗС РФ наприкінці лютого 2015 року. Опубліковано Служба безпеки України 28 лютого 2018 р.

Отмечается, что решение было принято в пользу подразделения спецслужб России ЧВК «Вагнера».

«Ключевым аргументом «за» стала возможность сокрытия Генштабом ВС России гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса», – добавили в СБУ.

Там отметили, что обнародовали первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ЧВК «Вагнера» в боевых действиях за пределами территории России.

Наемниками компании «Вагнер» становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

«Гуляй Поле»