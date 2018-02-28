Путин не возражает против миротворческой миссии ООН на Донбассе

В тоже время российский нацлидер подчеркивает, что для проведения такой операции необходимо, по его мнению, «договариваться с этими непризнанными «республиками».

Москва не возражает против присутствия миротворцев ООН на Донбассе, но соглашение должно быть достигнуто с террористами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передают РИА «Новости».

«Нужно, чтобы миротворцы ООН, находились повсюду. То есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия «за» или «против»? Мы, как минимум, не против», – заявил президент России.

«Но нужно договариваться с этими непризнанными «республиками». Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», – добавил глава Кремля.

Он так же добавил, что размещение миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе будет достаточно для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц перед встречей с Путиным заявил, что Вена готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Беларуси, ранее Швеции, а так же власти Германии и правительство Финляндии.

РИА «Новости»