«Северный поток-2» не конкурент украинскому транзиту, – Путин

Президент России сделал заявление по итогам переговоров с канцлером Австрии Курцем. Россия и далее намерена осуществлять транзит газа через Украину при предоставлении «экономически обоснованных условий использования своей газотранспортной системы».

Проект «Северный поток 2» не является конкурентом украинскому транзиту газа, если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита — российская сторона готова их рассмотреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает «Интерфакс».

«Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы — мы можем их рассмотреть», – сказал президент РФ.

Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, «но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран».

В Украине оценили нанесимые стране значительные убытки реализацие проект строительства российским «Газпромом» нового газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море. Экономические убытки Украины могут составлять до 3% ВВП.

«Интерфакс»