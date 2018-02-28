Украина и Россия находятся в состоянии войны, – Порошенко

Украина и Россия находятся в состояние войны, в горячей фазе военного конфликта. Заморозка конфликта на Донбассе неприемлемая развитие ситуации для Украины.

Порошенко говорит, что невозможно проводить ни один из процессов, когда военные из России убивают украинских ребята на линии фронта на Востоке Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в здании «Мистецький арсенал» в Киеве 28 февраля.

«Это не замороженный конфликт – это горячая война. Замороженный конфликт – это для нас неприемлемо», – подчеркнул Порошенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что Петр Порошенко анонсировал обмен двух заложников до конца недели. Президент так же отметил роль Виктора Медведчука в организации процесса обмена заложниками, по его словам решение об обмене принимается в России на самом высоком уровне и персонально по каждому заложнику. В тоже время Порошенко отверг предложение Путина передать украинскую военную технику и корабли из оккупированного Крыма.

Так же Порошенко назвал миротворцев единственным гарантом мира на Донбассе.

«Гуляй Поле»