Порошенко анонсировал обмен еще двух заложников из ОРДЛО

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что решения по обмену в России принимают на самом высоком уровне и персонально по каждому обмениваемому заложнику.

Президент Петр Порошенко надеется, что до конца этой недели еще двое заложников будут освобождены из плена боевиков ОРДЛО. Об этом он сказал во время пресс-конференции в здании «Мистецький арсенал» в Киеве 28 февраля.

«До конца текущего года еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено уже – и место, и дата. Думаю, что это не сорвется», – заявил Порошенко.

Позже президент Украины уточнил информацию об обмене заложников удерживаемых в ОРДЛО. Обмен должен состояться до конца этой недели.

«Я планирую, что нам удастся вернуть до конца недели – возможно, даже до пятницы», – уточнил Порошенко.

Президент Украины Порошенко особо подчеркнул, что возвращение заложников – среди его наивысших приоритетов, и он занимается этим лично.

«Процесс не замедляется. Наоборот, перед завершением 2017 года нам удалось привезти домой 74 украинца, которые по 3 года некоторые находились в плену», – подчеркнул президент.

В тоже время Порошенко отметил, что в России решения принимаются на самом высоком уровне и по каждому обмениваемому персонально.

«И в России решения принимаются на самом высоком уровне. По каждому. Это правда», – сказал украинский лидер.

Он также передал журналисту Роману Сущенко, заключенному в российском СИЗО, «слова искренней поддержки».

«Он настоящий украинец. И я не сомневаюсь, что он будет дома. Надеюсь, что это произойдет сразу после так называемого «суда» в России», – сказал Порошенко.

Кроме того, он констатировал, что Виктор Медведчук, который является кумом Владимира Путина, оказался наиболее эффективным в переговорах об освобождении заложников, так как решение принимает именно президент России.

«Гуляй Поле»