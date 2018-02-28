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Новости

Порошенко отказался принимать корабли из Крыма от России

«Гуляй Поле»
28 февраля 2018

Глава украинского государства ответил отказом своему российскому коллеги. Украина готова принять корабли из Крыма только вместе с деоккупированным Крымом.

Президент Петр Порошенко ответил отказом на предложение российского президента Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники из оккупированного Крыма.

«Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», – сказал он на пресс-конференции.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что 11 января Путин заявил о готовности передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова. При этом он подчеркнул, что украинская техника «находится в плачевном состоянии».

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться грязная кремлевская игра.

В России тем временем продемонстрировали ролик о состояние захваченных при оккупации Крыма украинских кораблей. На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

В тоже время заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«Гуляй Поле»

Tags: война, крым, Петр Порошенко, Россия, Украина

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