Порошенко объяснил участие Медведчука в Минских переговорах

Порошенко подчеркнул, что не назначал Медведчука в в гуманитарную подгруппу ТКГ, это сделал Наливайченко. В тоже время он отметил, что назначение Медведчука оказалось наиболее эффективным шагом, из-за его личных контактов с Путиным, который единолично принимает решения.

Формируя свою команду для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) президент Петр Порошенко не включал в ее состав украинского политика Виктора Медведчука. В тоже время в рамках формирования гуманитарной подгруппы ТКГ Валентин Наливайченко, тогдашний глава СБУ, назначил Виктора Медведчука представителем Украины. Об этом Петр Порошенко заявил в ходе своей конференции в среду.

«Состав моей команды при формировании команды в Минске был известен. Медведчука там не было. Есть гуманитарная группа, которая занимается освобождением заложников. Бывший глава СБУ назначил в эту группу представителем Медведчука. Я об этом знал. И сейчас подчеркиваю, что буду прац3юваты с кем-либо, кто эффективно может помочь вернуть заложников домой», – завил президента.

При назначении Виктора Медведчука в гуманитарную подгруппу ТКГ СБУ исходило из соображений повышения эффективности процесса обмена заложниками. Об этом тогда, в феврале 2015 года, заявлял «Украинской Правде» советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«СБУ инкорпорировала Виктора Медведчука в процесс освобождения заложников и пленных. И хочу при этом сказать, что такой вынужденный шаг был оправданным, ибо в результате инкорпорирования Медведчука в эту ситуацию, было освобождено 150 граждан Украины», – сказал он.

Лубкивский, что СБУ исходило из соображений первоочередной важности спасения жизней украинских граждан. Учитывая личные контакты Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным, СБУ оценивает назначение Медведчука как правильный шаг.

«Поэтому мы идем на такой шаг, чтобы всех, кто находится в плену, в заложниках, вытащить из плена. По сути, Медведчук является гарантией того, что договоренности о взаимной передаче пленных будут соблюдены», – подчеркнул Лубкивский.

Позже в своем комментарии Лубкивский сообщил, что опыт освобождения 150 граждан будет использован и далее. В 2017 , 27 декабря через Виктора Медведчука удалось выйти на Владимира Путина и организовать новый большой обмен украинских заложников в ОРДЛО на боевиков, сепаратистов и пророссийских активистов задержанных в Украине.

Сегодня в ходе пресс-конференции Петр Порошенко говорил, что пытались сотрудничать и с церковью, и с военными, но Медведчук оказался наиболее эффективным, так как решения по вопросам принимает непосредственно Путин, в том числе и по вопросу обмена заложников удерживаемых в ОРДЛО.

«Гуляй Поле»