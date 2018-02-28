Президент Порошенко упрекнул Тимошенко за селфи с российским послом

Тимошенко, как известно заявляет, что это фото – инсценировка. Она утверждает, что никогда не была знакома с российским послом в Германии Нечаевым.

Президент Петр Порошенко вспомнил историю о фото, на котором лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко общается с послом России в Германии Сергеем Нечаевым. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

По словам главы государства, украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.

«А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров», – подчеркнул Порошенко.

Как известно, в середине февраля МИД России опубликовал фотографию с Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Тимошенко общается с Нечаевым и своим заместителем Григорием Немырей.

«Батькивщина» заявила, что встреча Тимошенко с послом РФ инсценирована.

«Фото из кулуаров Мюнхенской конференции, опубликованные пресс-секретарем российского МИДа, является инсценированной провокацией. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители «Батькивщины» в это время находились у здания, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом», – говорится в заявлении.

В ходе конференции президент Петр Порошенко отвечает и на другие непростые вопросы. Смотрите онлайн-трансляцию.

«Гуляй Поле»