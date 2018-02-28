Порошенко считает миротворцев единственным гарантом мира на Донбассе

Порошенко заявил, что сделает все возможное для реализации планов разрешения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Смотрите онлайн трансляцию конференции главы украинского государства.

Размещение миротворческой миссии ООН является единственным способом остановить убийства на Донбассе и восстановить суверенитет Украины. Об этом на пресс-конференции 28 февраля заявил президент Петр Порошенко.

«Я буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворцев, потому что это на сегодняшний день единственный вариант, которым можно остановить убийства украинцев и восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе», – сказал глава государства.

В ходе конференции президент Петр Порошенко отвечает и на другие непростые вопросы. Смотрите онлайн-трансляцию.

«Гуляй Поле»