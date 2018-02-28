Досье на Героя России Шаманова: убийца, вор и рэкетир в погонах

Один из тех, кто развязал войну с братским народом Украины, виновник незаконной аннексии Крыма и вторжения оккупационных войск на Донбасс — генерал-полковник Шаманов. Послужной список этого Героя России, красноречив и весьма впечатляет.

За сим «воителем» тянется довольно длинный хвост уголовных преступлений, в том числе убийство мирных жителей Чечни и сотней жизней украинцев и русских, однако, волей своих начальников-подельников, Шаманов, вместо тюремного сидельца, превратился в депутата нелегитимной госдумы РФ 7-го созыва. Чем же «отличился» на службе отечеству, то бишь, Путинской шайке, этот одиозный персонаж, сообщает сайт «Кубанской Народной Республики».

В первую очередь, хотелось бы отметить как господин Шаманов рассматривает сирийскую операцию — «Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 300 новых образцов вооружений» -, сообщил глава комитета Госдумы на заседании. Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.

«Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками» — сказал он. К чему привели подобные испытания мы уже наслышаны. Тысячи погибших среди сирийских гражданских и сотни потерь и ранений среди русских в бою с силами американцев.

Шаманов, как «карьерный военный»

Шаманов известен своей жестокостью, деспотичностью, неуправляемыми проявлениями агрессии, использованием служебного положения в собственных корыстных интересах, всегда пренебрегал законом ради личной выгоды, но благодаря «крышеванию» со стороны Генеральной прокуратуры и руководства РФ, ему удалось избежать уголовной ответственности.

За созданной российской пропагандой ширмой «непобедимого, несгибаемого и знаменитого командующего ВДВ», скрывается военный преступник, на руках которого кровь сотен уничтоженных и замученных мирных жителей, коррупционер с непосредственными связями с криминальным миром, типичный представитель уголовно-олигархического среды, которая царит в высших эшелонах российской власти.

Справка. Генерал Шаманов 15.02.1957 г.р., в 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году — Военную академию имени Фрунзе. С марта 1995 — командир оперативной группы 7 ВДД ВДВ ВС РФ в Чечне, с октября 1995 — заместитель командующего группой войск МО РФ в Чечне и заместитель командующего 58 армии Северо-Кавказского ВО, с апреля по июнь 1996 года — командующий группой войск МО РФ в Чечне, в течение 1996 — 1998 гг. — слушатель Академии Генерального штаба, с 1998 по 1999 гг. — начальник штаба — первый заместитель командующего 22 армии Московского ВО, с июля 1999 — командующий 58 армии, с сентября 1999 — командующий Западным направлением Объединенной группы федеральных сил на Северном Кавказе, с 2000г. — командующий 58 армии.

Шаманов, как каратель и убийца

Обнародованная в СМИ информация о военных и карательных операциях, которые проводились под руководством или при участии генерала Шаманова в Чечне, отличаются чрезмерной жестокостью, большими жертвами среди мирного чеченского населения и мародерством.

В октябре 1999 года, во время проведения т.н. «контртеррористической операции» на Северном Кавказе, по преступному приказу Шаманова в районе с.Шаамы-Юрт был нанесен удар по колонне беженцев двумя штурмовиками Су-25, в результате чего погибли десятки мирных людей. В феврале 2000 года во время военной операции под руководством Шаманова в с.Катыр-Юрт под артобстрелом погибли больше 160 мирных жителей. Российская военная прокуратура закрыла дело «за отсутствием состава преступления», однако Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу пострадавших от авиаудара. Шаманов пытался избежать ответственности за уничтожение мирных жителей путем объяснений о психических расстройствах у него и его подчиненных.

Политолог, ныне помощник президента Чечни Тимур Алиев писал: «Гойское – мое родное село. Три улицы, на которых живет меньше двух тысяч человек. Село вытянулось с севера на юг километра на три, а с востока на запад – меньше двухсот метров. Эту «крепость» генерал Шаманов, имея в своем распоряжении авиацию и бронетехнику, брал около двух месяцев… Я ничего не смыслю в военном деле, но позволяю себе думать, что генерал, в два шага не перепрыгивающий такой барьер, как Гойское, – никчемный вояка. Если же говорить о человеческих качествах, то есть факт: перед нанесением первого авиаудара по Гойскому генерал Шаманов не позволил вывести из него даже женщин и детей» (Газета «Чеченское общество», 28 сентября 2007 г.).

Шаманов, как военный преступник

По свидетельству Тимура Алиева, жизни гражданских Шаманов не ценит ни в грош, что стало основой многих последующих проблем. Потому как уже тогда, помимо дел боевых, пошли уголовные.

Главная военная прокуратура в 1995 году возбуждает уголовное дело 29/00/003495. Суть такова: 24 октября 1995 года Шаманов руководил операцией в ингушском аэропорту Слепцовск. При поддержке боевых вертолетов туда высадили десант, и, хотя никаких боевиков в аэропорту не оказалось, шамановские десантники открыли огонь по всем, кто там был. Убили местного таксиста, трое гражданских получили ранения, попутно военные изрешетили попавшиеся под руку машины и грабанули кафе.

В августе 1999 года, Шаманов принял 58-ю армию, которая, на тот момент, воевала в Дагестане. В декабре 1999-го шамановцы «порезвились» в селе Алхан-Юрт, разграбив его и убив десятки жителей. Лояльный к кремлевской власти чеченский политик и предприниматель Малик Сайдулаев свидетельствовал: именно по команде Шаманова устроили бойню в его родном Алхан-Юрте, в котором боевиков уже давно не было. «Этот генерал фактически настраивал своих подчиненных против чеченского народа. Там, где был Шаманов, там больше всего крови среди мирных жителей, там больше гибло и российских солдат».

Шаманов, как уголовный преступник

В период пребывания Шаманова в 2000-2004 годах на должности губернатора Ульяновской области, после увольнения с военной службы, в том числе, из-за склонности к садизму и психической неуравновешенности, его черты проявились и в гражданской жизни.

Губернатор Шаманов инициировал помилование и реабилитацию своего личного друга — полковника Юрия Буданова, который отбывал наказание в одной из ульяновских колоний за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буланову было возвращено воинское звание, а также боевые награды, которых он остался по решению суда. Однако, после того, как сведения об участии в этом деле Шаманова получили широкую огласку, возник скандал, после которого прошение о помиловании было отозвано.

Ульяновские журналисты писали, как вместе с охранниками он зверски избил своего бывшего друга, предпринимателя Хамзу Ямбаева, а заодно почему-то пообещал повесить на осине евреев. В местной прессе стали публиковать письма читателей, писавших, что «психически нездоровые должны находиться в соответствующем лечебном заведении, а не на руководящих должностях».

Шаманов, как рейдер и вор

В течение 2005 — 2007 г., устроившись номинальным помощником председателя правительства РФ, а затем советником МО РФ, Шаманов «на коленях» добился возвращения на военную службу и был назначен на непрестижную для боевого генерала должность — начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ, с которой в 2009 году он и был назначен командующим ВДВ ВС РФ.

В 2009 году Шаманов вместе с полковником ВС РФ Вадимом Паньковым (командиром 45 отдельного полка специального назначения ВДВ ВС РФ) организовал т.н. бизес с использованием военнослужащих из состава групп специального назначения полка для рейдерских акций и защиты корпоративных интересов своего зятя Храмушина (криминального авторитета по кличке «Глыба»), которого обвинили в убийстве Дмитрия Барченкова (председателя совета директоров агрохолдинга «Щелковский»). Об этом свидетельствует публикация расшифровок телефонных переговоров сделанная первоначально в «Новой Газете», в статьях «Следователя задержать!», «Генерал и Глыба».

В 2012 году из-за конфликта с бывшим начальником ГШ ВС РФ Н.Макаров из-за коррупционных схем с закупками техники для ВДВ, Шаманова предполагалось снять с должности, но, из-за смены руководства ГШ ВС и МО РФ он остался на посту.

Генерал Шаманов считается одним из разработчиков замысла и реализации рейдерского плана оккупации АР Крым и вооруженной агрессии России против Украины в Донбассе.

Шаманов, как … «депутат госдумы»

В сентябре 2016 Шаманов избран депутатом Государственной думы VII созыва от «Единой России». Указом Президента РФ генерал-полковник Шаманов Владимир Анатолиевич, освобожден от должности командующего ВДВ ВС РФ, в связи с избранием его в новый состав госдумы РФ.

Постановлением государственной думы от 5 октября 2016 года № 10-7 ГД Шаманов избран председателем комитета государственной думы по обороне.

На своей новой должности Шаманову никто не мешает красть из бюджета и выводить деньги на Запад через своих бывших заместителей по губернаторской должности.

«КуНР»