После бегства Януковича Манафорт приезжал в Украину 17 раз

Экс-советник Партии регионов и бывший глава кампании Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал вести свои дела в Украине и после бегства Виктора Януковича

Об этом говорится в статье Дэвида Ворекоса, Стефани Бэйкер и Дарины Краснолуцкой для Bloomberg.

В среду и пятницу состоятся судебные слушания по новым выдвинутым Манафорту обвинениям об отмывании миллионов долларов, полученных от пророссийских политиков в Украине.

Эти данные подкрепляются ранее появившейся информацией о работе Манафорта в Украине, в том числе за полгода до начала работы на Трампа. К тому же у следователей вызывает вопросы работа политтехнолога на Трампа на безоплатной основе.

Агентство со ссылкой на украинских прокуроров пишет, что Манафорт осуществил 17 поездок в Украину в 2014 и 2015 годах. Таким образом, сроки работы экс-советника Януковича в Украине оказались более поздними, чем ранее указывалось в материалах следствия спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам источников, нардеп от Оппоблока Нестор Шуфрича заплатил Манафорту $1 млн на выборах 2014 года. Однако источники также сообщают, что уже в 2015 году американский специалист не получил часть гонорара за свои услуги.

Bloomberg