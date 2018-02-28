Во Франции рассмотрят вопрос об отмене регистрации «Официального репрезентативного центра ДНР»

В четверг, 1 марта, в высшем трибунале Экс-ан-Прованс (Франция) должно состояться слушание, на котором рассмотрят вопрос отмены госрегистрации «Официального репрезентативного центра «ДНР» во Франции».

Дело касается открытия в Марселе осенью 2017 года представительства «ДНР». По данным СБУ, все причастные к данному событию перед этим посещали оккупированные территории Украины, с территории России. Оттуда же они и получают финансирование на свою работу.

По этому делу перед судом предстанут два человека: руководитель центра Юбер Файяр и его подельник, гражданин Франции Жан-Франсуа Пьерр, который является соруководителем ассоциации. Именно на его физический адрес зарегистрировано «представительство ДНР».

Юбер Файяр, который называет себя «почетным консулом представительства «ДНР» во Франции», является президентом национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон и собирается принимать участие в выборах в своем городе.

Отмечается, что Файяр, видимо, считает, что такая «дипломатическая» деятельность в интересах России должна помочь ему победить.

Сторона обвинения предоставит суду материалы досудебного следствия и доказательства нарушения норм международного права и законодательства Франции — в частности, юридических норм и положений Венской Конвенции от 18 апреля 1961 года «О дипломатических отношениях» и закона Франции от 1 июля 1901 года «О договоре объединения в ассоциации». Главным обвинителем по делу выступит прокурор Экс-ан-Прованс А.Кириакида, который характеризуется принципиальностью и жестким отстаиванием принципов права.

Lb.ua