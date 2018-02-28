Лавров заявил, что США готовят Европу к применению ядерного оружия против РФ

Военные США готовят неядерные страны НАТО к применению тактического ядерного оружия против России.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению, передает InfoResist.

«Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий». В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — заявил российский министр.

Глава МИД РФ также обвинил США в том, что они блокируют выработку механизма контроля за выполнением конвенции о запрещении биологического оружия. «Нельзя забывать и об угрозе биологического оружия, способного по смертоносному воздействию превзойти все известные способы уничтожения человека. По-прежнему из-за позиции США остается заблокированной выработка верификационного механизма Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Надеюсь, наши американские коллеги осознают свою ответственность за выход из этого тупика», — сказал он.

Лавров также отметил, что необходимо как можно быстрее согласовать сбалансированную программу работы Конференции по разоружению.

«Исторический опыт подсказывает: даже в самые сложные периоды необходимо проявлять волю и ответственность, поступаться узконациональными интересами и давать консолидированный ответ на масштабные вызовы времени», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало «Гуляй Поле», накануне лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок.

InfoResist