Полиция Таиланда рассказала, как проходили секс-уроки Насти Рыбки

Российский секс-тренер Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка, которых арестовали в Таиланде, брали за свои секс-курсы 1,4 тыс. долларов

Об этом Bangkok Post рассказал заместитель начальника отделения полиции провинции Чонбури Таватчай Нонгбуа.

О россиянах, которые организовали на тайском курорте «институт сексуальных наук и использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы обучать соотечественников сексуальным техникам», полиции рассказал сотрудник, работающий под прикрытием.

Продолжительность таких курсов составляла четыре дня, а их стоимость — 45 тысяч батов (около 1,4 тысячи долларов). За эти деньги женщин, пришедших на курсы, обучали техникам удовлетворения мужчин, а также навыку поиска обеспеченного мужа. Кроме того, на курсах раздавали книги с подробным описанием сексуальных техник, сообщила полиции одна из задержанных.

Напомним, что всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Беларуси и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный тренинг, за который брали с участников деньги.

Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.

Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка, которые оказались в тюрьме Таиланда за нелегальную работу, попросили политического убежища в США.

Отметим, что ранее Настя Рыбка (Анастасия Вакушевич) оказалась в эпицентре скандала с путинским олигархом Олегом Дерипаской и замом Дмитрия Медведва Приходько, которых она обвинила в групповом изнасиловании.

Bangkok Post